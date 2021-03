Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, kandydat na prezydenta Rzeszowa, podjął kolejną próbę zarejestrowania swojego komitetu wyborczego. Do tej pory nie była ona możliwa ze względu na nazwę. Po południu, jak dowiedział się reporter RMF FM Grzegorz Kwolek, udało się zarejestrować komitet w rzeszowskiej delegaturze Państwowej Komisji Wyborczej. Będzie nosił nazwę: Marcin Warchoł, Tadeusz Ferenc dla Rzeszowa.

Marcinowi Warchołowi nie udało się zarejestrować komitetu ze względu na proponowaną nazwę: Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Warchoła z Poparciem Tadeusza Ferenca. Polityk Solidarnej Polski, złożył w tej sprawie nowy wniosek. Zmiany wymagał ostatni człon nazwy "z poparciem Tadeusza Ferenca".

Marcin Warchoł chce zaznaczyć, że został namaszczony przez wieloletniego włodarza tego miasta i utrzymuje, że nie zrezygnuje z imienia i nazwiska dotychczasowego prezydenta Rzeszowa w nazwie swojego komitetu. Ma się ono pojawić w innej formie. Jakiej? Tego na razie nie zdradza.

Jak tłumaczył w rozmowie z portalem rzeszow-news.pl, jeśli zasiądzie w ratuszu, Tadeusz Ferenc będzie blisko niego. "Będzie miał wpływ na rozwój miasta. Dlatego jego nazwisko musi widnieć w nazwie mojego komitetu wyborczego" - powiedział Marcin Warchoł.

Warchoł nie dostał zgody PKW, bo...

Państwowa Komisja Wyborcza miała wątpliwości dotyczące prawidłowości zgłoszonej przez Warchoła nazwy. Komitet miał się nazywać "Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Warchoła z Poparciem Tadeusza Ferenca."

Urzędnicy wyborczy obawiali się, że zgoda na utworzenie takiego komitetu spowoduje, że w przyszłości kandydaci mogą wykorzystywać ten przykład do nieuczciwych praktyk - na przykład szukać osób, które nazywają się tak samo jak ważni politycy, co mogłoby być mylące.

Co więcej, dotychczas obowiązywała zasada, że poparcia mogą udzielać stowarzyszenia lub partie, a nie osoby fizyczne.

Komitet został zarejestrowany

Po południu, jak dowiedział się reporter RMF FM Grzegorz Kwolek, zarejestrowany w rzeszowskiej delegaturze Państwowej Komisji Wyborczej został komitet wyborczy wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Będzie on nosił nazwę: Marcin Warchoł, Tadeusz Ferenc dla Rzeszowa.



"Marcin Warchoł przyjął naszą argumentację i wycofał swój wniosek" - usłyszał nasz reporter od komisarza wyborczego w Rzeszowie. Nowa nazwa nie budziła już wątpliwości Państwowej Komisji Wyborczej, niedługo powinien ukazać oficjalny komunikat w tej sprawie.





Wybory na prezydenta Rzeszowa po rezygnacji Fereneca

Tadeusz Ferenc, zwalniając miejsce na fotelu prezydenta Rzeszowa, swoje poparcie przekazał wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Warchołowi z Solidarnej Polski. Sam Warchoł oświadczył, że chce być bezpartyjnym kandydatem na prezydenta Rzeszowa. Dzień później prezydium zarządu Solidarnej Polski poparło jego kandydaturę w rzeszowskim wyborczym wyścigu. Już wiadomo jednak, że Warchoł nie będzie miał poparcia całej Zjednoczonej Prawicy.

Rzeszowskie struktury Prawa i Sprawiedliwości jednogłośnie przyjęły stanowisko o konieczności wystawienia w zbliżających się wyborach własnego kandydata. Jest nią Ewa Leniart, dotychczas piastująca urząd wojewody podkarpackiego.

Po stronie opozycji kandydatem będzie Konrad Fijołek związany z komitetem Rozwój Rzeszowa . Poparcie dla Fijołka zadeklarowały: KO, Lewica, PSL, a także Polska 2050.

Na początku marca o starcie w wyborach poinformował Grzegorz Braun . Choć nie pochodzi z Rzeszowa, to startował z tego okręgu zarówno w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak i do Sejmu. Kiedy ogłaszał swoją kandydaturę podkreślił, że "polityka lokalna, regionalna, samorządowa, to bynajmniej nie jest jakaś druga liga podwórkowa". Poinformował, że poszczególne elementy swojego programu będzie prezentował w trakcie kampanii wyborczej. Będę prezentował przyszłość Rzeszowa w suwerennej Polsce - zapowiedział.



Do czasu nowych wyborów prezydenta Rzeszowa miastem będzie rządził więc komisarz. O tym, że obowiązki prezydenta Rzeszowa będzie pełnił Marek Bajdak, dotychczasowy dyrektor Wydziału Nieruchomości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim dziennikarz RMF FM Marek Balawajder informował już 19 lutego.

Bajdak do tej pory zajmował się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa - jest typowym urzędnikiem, niezaangażowanym politycznie. Wcześniej właśnie o taką osobę apelowali wszyscy politycy w Rzeszowie - mówiąc wprost o komisarzu typowo technicznym, który poprowadzi miasto do czasu wyborów. Co ważne, Marek Bajdak nie będzie stratował w wyborach na prezydenta Rzeszowa.