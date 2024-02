Platforma Obywatelska w Rzeszowie poparła obecnego prezydenta miasta Konrada Fijołka w nadchodzących wyborach samorządowych. Lider PO na Podkarpaciu poseł Zdzisław Gawlik podkreślił w czwartek, że liczy, iż współpraca będzie owocna i przeniesie obopólne korzyści.

Konrad Fijołek / Darek Delmanowicz / PAP

Platforma do tej pory współpracowała w samorządzie z prezydentem Fijołkiem. Do 14 lutego jednym z wiceprezydentów miasta była Jolanta Kaźmierczak z PO, która zrezygnowała ze stanowiska i została dyrektorką KOWR na Podkarpaciu. Na konferencji poinformowano, że Kaźmierczak będzie liderką listy KO w rzeszowskim okręgu w wyborach do sejmiku województwa.

Gawlik podkreślił na konferencji prasowej w Rzeszowie, że cieszy się, iż udało się dojść do porozumienia z Fijołkiem. Liczę, że ta współpraca między nami będzie owocna i przyniesie obopólne korzyści dla każdego mieszkańca Rzeszowa, Podkarpacia i całej Polski - powiedział szef PO na Podkarpaciu.

Obecny na konferencji szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w rzeszowskiej Radzie Miasta Marcin Deręgowski odczytał oświadczenie, w którym podkreślił, że obecnie potrzebna jest współpraca na rzecz rozwoju miasta. Jak dodał, nieistotne są natomiast ambicje lokalnych polityków.

Najważniejsze dla mieszkańców naszego miasta oraz dla mnie jest rozwój i wzmocnienie Rzeszowa, który będzie obecnie miał na to najlepszy czas i możliwości - powiedział lider PO w Rzeszowie. W tym kontekście wymienił m.in. pozyskiwanie funduszy od rządu i UE.

Deręgowski mówił, że PO będzie w ramach porozumienia równoprawnym partnerem dla obozu prezydenta Fijołka. Zachowujemy prawo do pierwszego wiceprezydenta i idziemy ramię w ramię po zwycięstwo i lepszą przyszłość dla naszego miasta - powiedział.

W wyborach do rady miasta KO wystawi swoją listę, bo są różnice między PO, a prezydenckim klubem Rozwój Rzeszowa.

Konrad Fijołek podziękował za poparcie. Dodał, że rozmawia również z przedstawicielami PSL oraz Polski 2050, a decyzja tych ugrupowań powinna być znana w najbliższych dniach.