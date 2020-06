Jeżeli Sejm i rząd to PiS, jeżeli Senat to PO, bo marszałek tej izby jest z Platformy, to prezydent musi być spoza tych dwóch wyniszczających się obozów - przekonywał w Drobinie (Mazowieckie) kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz.

REKLAMA