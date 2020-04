W 52 miastach w Polsce nie ma ani jednego chętnego, by zasiadać w komisji wyborczej 10 maja. W większości miast udało się skompletować zaledwie 10-20 procent składu komisji, a pół tysiąca osób wycofało się w ostatnich dniach. To dane zebrane przez samorządowców w 176 miastach! To ma być dowód, ze przeprowadzenie wyborów 10 maja jest nierealne.

