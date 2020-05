W siedzibie TVP rozpoczęła się debata kandydatów w wyborach prezydenckich. Jest transmitowana na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

W związku z pandemią koronawirusa przed debatą zastosowano specjalne środki bezpieczeństwa. Wszystkim wchodzącym do siedziby TVP - także kandydatom, którzy biorą udział w debacie - została zmierzona temperatura.

Przed budynkiem zebrali się zwolennicy niektórych kandydatów. Wyborcy prezydenta Andrzeja Dudy z biało-czerwonymi flagami i transparentami, skandowali "Andrzej Duda", gdy ten wchodził do siedziby TVP. Byli też zwolennicy Szymona Hołowni i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z transparentami.



W trakcie debaty każdy kandydat będzie miał maksymalnie minutę na odpowiedź na pięć pytań dotyczących: polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, polityki społecznej, gospodarki i ustroju państwa. Na koniec każdy z uczestników otrzyma prawo do minutowej, swobodnej wypowiedzi.



O miejscu w studiu oraz kolejności wypowiedzi każdego z kandydatów zdecydowało losowanie, które odbyło się 5 maja w TVP.



Przeprowadzenie debaty wyborczej jest ustawowym obowiązkiem publicznego nadawcy w danym kraju.



Przed debatą TVP informowała, że w związku z epidemią w studiu będą zachowane odpowiednie środki bezpieczeństwa, m.in. stanowiska uczestników będą od siebie oddalone o 2,5 m.



Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 10 kandydatów, którzy zmierzą się w wyborach prezydenckich. Są to: ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda (z poparciem PiS), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska), Robert Biedroń (Lewica), Szymon Hołownia (kandydat niezależny), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa) oraz Paweł Tanajno (bezpartyjny).