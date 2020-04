"Jarosław Gowin na premiera; tylko w taki sposób można odsunąć PiS od władzy" - oświadczył wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (KO). Stwierdził, że PiS to partia, która nie liczy się z "ograniczeniami, które na polityków nakłada epidemia".

Jarosław Gowin / Leszek Szymański / PAP

"Nowogrodzka prze do wyborów nie licząc się ze zdrowiem i życiem Polaków" - napisał na Facebooku Borusewicz.

Posłowie PiS złożyli we wtorek w Sejmie projekt ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r. Zgodnie z projektem, w wyborach tych możliwość głosowania korespondencyjnego przysługiwałby wszystkim wyborcom. Sejm miał się zająć tym projektem w piątek, nie ma go jednak w porządku obrad.



Głosowanie przeciw rozwiązaniom przewidującym powszechne głosowanie korespondencyjne w wyborach 10 maja b.r. zapowiedziało już współtworzące Zjednoczoną Prawicę Porozumienie - ugrupowanie wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina.



Mam nadzieję, że w obozie Zjednoczonej Prawicy będziemy dalej współpracować. Do tej pory udało się przeprowadzić wiele korzystnych z punktu widzenia wszystkich Polaków reform i mam nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk, pytany czy nie obawia się odejścia z rządu wicepremiera Jarosława Gowina.



Na późniejszej konferencji prasowej Gowin zapowiedział, że wybory prezydenckie 10 maja nie mogą się odbyć oraz, że bezpiecznym terminem jest przesunięcie ich o dwa lata. Jak dodał, jest to możliwe tylko poprzez zmianę konstytucji i dzisiaj posłowie Porozumienia taki projekt przedstawiają.