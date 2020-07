Reforma instytucji państwa – jak przekonuje Zbigniew Ziobro – ma być jednym z priorytetów na drugą kadencję prezydenta Andrzeja Dudy.. Na pierwszy plan wysuwa się reforma sądownictwa, jednak najpierw zmiany muszą być uzgodnione na forum Zjednoczonej Prawicy i z prezydentem – dodał.

Wybory prezydenckie 2020 - II tura. Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda (C-P) wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą (C-2L), córką Kingą (C-2P) oraz europosłanką Beatą Szydło (C-L) podczas wieczoru wyborczego w Pułtusku / Leszek Szymański / PAP

Popierany przez PiS prezydent Andrzej Duda uzyskał w drugiej turze wyborów prezydenckich 51 proc. głosów, a kandydat KO Rafał Trzaskowski 49 proc. - wynika z sondażu late poll Ipsos z 90 proc. komisji dla TVP, TVN i Polsat.

Pytany o priorytety na drugą kadencję prezydenta Andrzeja Dudy, lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że rząd prawdopodobnie będzie chciał kontynuować dotychczasową politykę. Z jednej strony polityka prorodzinna, sprawy społeczne, które będziemy chcieli zachować - mówię tu o 300 plus i 500 plus, trzynasta emerytura, czyli bardziej sprawiedliwe dzielenie tego, co jest dorobkiem wszystkich Polaków - mówił Ziobro.



Po drugie, wzrost gospodarczy, który jest z tym związany - dodał, podkreślając, że Polska jest "liderem wzrostu gospodarczego". I to, mimo pandemii, chcemy utrzymać - zaznaczył.



Jako trzeci obszar Ziobro wskazał "reformę instytucji państwa". Na pierwszy plan wysuwa się dokończenie reformy sądownictwa, ale też innych organów państwa, żeby było bardziej profesjonalnie, szybciej. Tutaj potrzebny jest konsensus i - w tym niezwykle trudnym momencie, w którym jesteśmy - doprowadzenie tego, co zaczęliśmy, do końca - mówił. Jak dodał, chodzi m.in. o "spłaszczenie" struktury sądów.



O szczegółach będę mógł rzetelnie powiedzieć po tym, jak zostaną uzgodnione - te zmiany, które chcę zaproponować - zarówno na forum Zjednoczonej Prawicy, jak i z panem prezydentem - podkreślił minister.