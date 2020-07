"Zawsze słodycz po wygranej milej smakuje, niż gorycz porażki, więc to jest też pewien rodzaj atmosfery, który on wyraża" - tak poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego skomentował słowa Pawła Kukiza, który po I turze wyborów prezydenckich i słabym wyniku lidera ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza stwierdził, że nawet on by na PSL nie zagłosował. "Jeśli Paweł Kukiz uzna, że Koalicja Polska w takiej formule się - według niego - wyczerpała, to przyjmiemy to do wiadomości" - zauważył wiceprezes PSL-u Adam Jarubas. "Nikt na siłę nie będzie tworzył tego ruchu"- dodał.

Paweł Kukiz /Jarosław Gawłowski /Archiwum RMF FM

