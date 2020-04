"To projekt bardzo trudny do realizacji. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że są w nim rozstrzygnięcia co do terminów, które mogą być trudne do dotrzymania" - tak o zgłoszonym przez Prawo i Sprawiedliwość projekcie ws. głosowania korespondencyjnego w najbliższych wyborach prezydenckich mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" koalicjant PiS-u, wicepremier Jarosław Gowin. Odniósł się również do doniesień o konflikcie w koalicji dot. terminu wyborów prezydenckich - o ostrym sporze w tej sprawie informował m.in. dziennikarz RMF FM Patryk Michalski. Pytany o te doniesienia Gowin stwierdził, że "sprawa wyborów jest teraz trzeciorzędna". Równocześnie jednak zastrzegł: "Jest rzeczą bezdyskusyjną, że wybory mogą się odbyć tylko w takich warunkach i w takim terminie, gdy w ich wyniku nie będzie zagrożone zdrowie i życie ani jednego Polaka".

Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, szef Porozumienia Jarosław Gowin (po prawej) i prezes PiS Jarosław Kaczyński w Sejmie / Leszek Szymański /PAP