"Gazeta Wyborcza" sięgnęła dzisiaj bruku; stanęła po stronie damskiego boksera przeciwko matce broniącej dziecko - napisała na Twitterze szefowa kampanii Andrzeja Dudy Jolanta Turczynowicz-Kieryłło. Odniosła się do artykułu, w którym opisano, jak ugryzła w rękę mieszkańca Milanówka.

"Mieszkaniec Milanówka twierdzi, że podczas ciszy wyborczej przed drugą turą wyborów samorządowych w 2018 r. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło roznosiła plakaty ośmieszające jednego z kandydatów. Kiedy próbował ją zatrzymać, ugryzła go w rękę" - czytamy w sobotnim artykule "GW". Incydent, do którego miało dojść, opisał w listopadzie 2018 r. portal internetowy obiektywna.pl.

Powołując się na tę relację, "Gazeta Wyborcza" podała, że w noc poprzedzającą drugą turę wyborów jeden z mieszkańców zawiadomił straż miejską, że trzy osoby (w tym kobieta z dwoma psami) kolportują ulotki ośmieszające kandydującego na burmistrza Piotra Remiszewskiego. Zgodnie z artykułem, mieszkaniec zatrzymał te osoby do czasu przyjazdu straży miejskiej.



Na horyzoncie błysnęły światła samochodu patrolu, z rękawa wypadło jednemu z mężczyzn kilka ulotek, podniosłem je, otworzyłem i w tym momencie nastąpiła histeria kobiety z psami - relacjonował portalowi mieszkaniec.



Zaczęła się wydzierać na całą ulice, że to napad i, że ludzie Remiszewskiego ją napadli. Widząc zbliżający się patrol, dzwoniła po okolicznych posesjach w furii. W tym czasie chłopak chciał się oddalić, więc go przytrzymałem, bo patrol był coraz bliżej. Sytuacja stała się dynamiczna, w pewnym momencie kobieta rzuciła się na mnie i z całej siły ugryzła mnie w rękę, powyżej nadgarstka - czytamy. Zgodnie z informacjami "Wyborczej" kobietą tą była Jolanta Turczynowicz-Kieryłło.



"Zaatakował nas zawodowy hejter"

Do tego artykułu odniosła się na Twitterze sama Turczynowicz-Kieryłło. Gazeta Wyborcza sięgnęła dzisiaj bruku. Stanęła po stronie damskiego boksera przeciwko matce broniącej dziecko. Ukryła opinie lekarskie, że sprawca mnie dusił. Zataiła, że zaatakował nas zawodowy hejter, opisywany w mediach ogólnopolskich - napisała.



O sprawie w swoim weekendowym wydaniu napisał również "Super Express", przytaczając wersję szefowej kampanii Andrzeja Dudy.



W listopadzie 2018 r., późnym wieczorem, wróciłam z pracy i wyszłam z synem, wyprowadzić nasze małe psy. Było po północy, pusto, spokojnie. Wtedy zostaliśmy zaatakowani. Jakiś mężczyzna rzucił się najpierw na mojego 15-letniego synka. Zaczął go szarpać, wmawiał nam, że mamy ulotki wyborcze i naruszamy ciszę wyborczą. Wyrwał dziecku dziurę w koszulce. Próbowałam bronić syna przed napadem, sprawca nie reagował pomimo moich wezwań, by puścił dziecko - czytamy.



Aby uwolnić moje dziecko podeszłam do sprawcy, a on wówczas także mnie złapał, zaczął szarpać, dusić i wyzywać słowami wulgarnymi. Zachowywał się bardzo agresywnie, wyglądał jakby był pod wpływem środków odurzających (...) W obronie dziecka i swojej własnej, gdy nie przestawał mnie dusić, ugryzłam go w rękę, którą trzymał mnie za szyję. Baliśmy się o swoje życie - powiedziała w rozmowie z gazetą Turczynowicz-Kieryłło.



Podobną wersję wydarzeń szefowa kampanii Andrzeja Dudy przedstawiła w rozmowie z "GW".



Później Turczynowicz-Kieryłło opublikowała na swoim koncie na Twitterze zeznania Strażnika Miejskiego w Milanówka. "Kiedy przyjechaliśmy na miejsce na ul. Podleśnej zastaliśmy 3 osoby - kobietę z chłopcem i psem, których trzymał jakiś mężczyzna. Mężczyzna przytrzymywał te osoby za szyję. [...] Nie zauważyłem aby na ulicy leżały jakieś ulotki[...]" - czytamy w piśmie.

Część sztabu Andrzeja Dudy niezadowoleni z Turczynowicz-Kieryłło

Jak w czwartek relacjonował nasz reporter Krzysztof Berenda, z informacji docierających do dziennikarzy RMF FM wynika, że są tarcia między szefową kampanii Andrzeja Dudy Jolantą Turczynowicz-Kieryłło a pozostałymi osobami odpowiadającymi za przygotowanie wyborów.





Z zakulisowych rozmów naszego dziennikarza Krzysztofa Berendy wynika m.in., że ludziom Zbigniewa Ziobry nie podoba się, że szefowa kampanii to osoba związana z partią Porozumienie Jarosława Gowina. Inni zarzucają jej brak doświadczenia politycznego. Przeszkadza to m.in. takim osobom jak Beata Szydło.

Problemem jest też wypowiedź Turczynowicz-Kieryłło. Szefowa kampanii Andrzeja Dudy powiedziała, że "dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń, nawet do zagrożeń interesów, które są ważne z perspektywy państwa".

Co więcej, wcześniej jako prawniczka pracująca po stronie Narodowego Banku Polskiego próbowała zamykać usta dziennikarzom piszącym o aferze byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego i o bardzo wysokich zarobkach w NBP.

Jej kancelaria wysłała wówczas sześć wniosków o usunięcie z "Wyborczej" i "Newsweeka" artykułów o związkach NBP z KNF. Sąd wnioski odrzucił. Zarzucano jej wtedy próbę cenzurowania mediów.

Nigdy tego nie robiliśmy. Broniłam wielu dziennikarzy w procesach, a nasza kancelaria jako pierwsza tłumaczyła orzeczenia Trybunału Praw Człowieka dot. wolności mediów. Poświęciliśmy wiele pracy temu zagadnieniu i rozważaniom dotyczącym granicy między interesem publicznym a wolnością prasy. Dlatego te zarzuty są dla mnie niezrozumiałe - tłumaczyła wówczas Turczynowicz-Kieryłło w rozmowie z portalem Onet.pl.

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło jest warszawską adwokatką. W latach 1998-2002 była radną w Radzie Miasta Bydgoszczy. W 2001 roku startowała do Sejmu z listy AWS Prawica, jednak nie udało się jej zdobyć mandatu. Podczas jesiennych wyborów parlamentarnych w 2019 roku była kandydatką PiS do Senatu w okręgu pilskim. Mandatu nie zdobyła - senatorem został Adem Szejnfeld z Koalicji Obywatelskiej.