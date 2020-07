"Prezydent Andrzej Duda powinien zająć się tym, jak zbudować nowoczesną edukację (seksualną), by nasze dzieci były bezpieczne, a nie kolejnym dzieleniem Polaków" - tak szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka skomentował prezydencką zapowiedź wprowadzenia do konstytucji zapisu, który zakazałby adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Budka nawiązał również do głośnego w ostatnich dniach tematu ułaskawienia przez Andrzeja Dudę mężczyzny skazanego m.in. za seksualnego molestowanie córki. "Chciałbym przede wszystkim, żeby Andrzej Duda przeprosił za haniebny akt łaski wobec osoby skazanej za pedofilię" - podkreślił.

