"Marzymy o Polsce, która będzie skupiała wokół biało-czerwonej flagi ludzi o różnych poglądach" - mówił w sobotę w Łodzi kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. Zaznaczył, że przez lata polska flaga była rozdzierana przez prowadzących wojnę polsko-polską.

Robert Biedroń podczas uroczystości pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w ramach obchodów Święta Pracy / Leszek Szymański / PAP

Biedroń i członkowie jego sztabu wyborczego z okazji Dnia Flagi RP rozdawali w sobotę na łódzkim deptaku na ul. Piotrkowskiej biało-czerwone i unijne flagi.

Jak mówił kandydat Lewicy na prezydenta RP, to wielkie święto, podczas którego wszyscy skupiają się wokół biało-czerwonej flagi - symbolu, który powinien łączyć wszystkich Polaków. Podkreślił, że dziś to święto obchodzone jest w szczególny sposób, nie tylko ze względu na pandemię koronawirusa i fakt, że "nie możemy razem zebrać się, cieszyć się, wspominać i planować naszą przyszłość".



Dziś to wielkie święto jest szczególne także dlatego, że przez lata nas dzielono, że flaga biało-czerwona przez lata była rozdzierana przez tych, którzy prowadzili wojnę polsko-polską, którzy dzielili nas na gorszy i lepszy sort, którzy dzielili nas na mohery i lemingi, którzy ostatnio próbowali podzielić nas na przyzwoitych i nieprzyzwoitych - wskazał Biedroń.



Zaznaczył, że w ten sposób nie da się świętować żadnego święta, które powinno łączyć, a nie dzielić.



To przecież o takiej Polsce wszyscy marzymy. O Polsce, która będzie domem wszystkich Polek i wszystkich Polaków. Marzymy o Polsce, która będzie skupiała wokół tej flagi ludzi o różnych poglądach, którzy wyznają różne religie, którzy mają różne marzenia o Polsce i dokonują różnych wyborów, ale którzy z dumą wywieszają flagę biało-czerwoną nie tylko w to święto, ale za każdym razem, kiedy chcą podkreślić swoją miłość do ojczyzny - przekonywał.



Biedroń wzywa do wzięcia udziału w wyborach

Jak mówił, źle się stało, że dominującym na polskiej scenie politycznej dwóm partiom udało się tak skutecznie podzielić społeczeństwo i dlatego zachęcił "wszystkich ludzi dobrej woli" do skorzystania w nadchodzących wyborach z szansy na odejście od takiego stanu.



I zacząć rozmawiać o Polsce, w której po prostu zaczniemy widzieć w drugim Polaku drugiego Polaka, zaczniemy ze sobą rozmawiać. Przecież wszyscy za tym tęsknimy, wszyscy mamy dość tych podziałów. Skorzystajmy z tej szansy, nie dajmy się podzielić. Niech ci, którzy chcą skorzystać ze swojego prawa, w końcu zjednoczą się wokół flagi biało-czerwonej i w tych wyborach w końcu dokonają realnej zmiany - oświadczył Biedroń.



Odbierzmy Polskę, którą oni zawłaszczyli i przywróćmy ją narodowi. Przywróćmy ją społeczeństwu, tam gdzie jest jej miejsce, bo w art. 28 Konstytucji umówiliśmy się, że łączy nas flaga, łączy nas godło, hymn, a Rzeczpospolita jest dobrem wszystkich obywateli. A jeżeli wszystkich obywateli, to bez wyjątku - podsumował kandydat Lewicy na prezydenta RP.