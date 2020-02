W tym tygodniu prezydent Andrzej Duda zaprezentuje swój sztab wyborczy - poinformował wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Zaznaczył, że planowane są kolejne konwencje wyborcze Andrzeja Dudy i można spodziewać wystąpień programowych prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda / Mateusz Marek / PAP

Mucha poinformował, że "prezydent za kilka dni będzie prezentował swój sztab wyborczy". Ale drużyna Andrzeja Dudy to też miliony Polaków, które mu zaufały pięć lat temu i jeszcze większa liczba wyborców, którzy będą chcieli mu udzielić poparcia w tych nadchodzących wyborach - dodał.



Pytany, kiedy prezydent ruszy w trasę po kraju powiedział, że "Dudabus nigdy się nie zatrzymał. To jest taka prezydentura, która charakteryzuje się tym, że prezydent był w każdym polskim powiecie, jako pierwszy w historii prezydent Rzeczpospolitej. Jeżeli uwzględnimy i kampanię i wykonywanie urzędu prezydenta, to Andrzej Duda odwiedził każdy polski powiat i dalej te spotkania będą - powiedział.



Dodał, że "na początku przyszłego tygodnia będą kolejne wypowiedzi kampanijne prezydenta, więc dowiemy się o tych planach więcej".

"Każda kampania to wyzwanie"

Pytany, czy obecna kampania wyborcza będzie trudniejsza czy łatwiejsza dla Andrzeja Dudy niż ta sprzed pięciu lat, prezydencki minister odparł, że każda kampania to ogromne wyzwanie. Jestem przekonany, że w sobotę na konwencji prezydent zainaugurował drogę ku zwycięstwu w wyborach. Ogromny entuzjazm, ogromna ilość osób zgromadzonych, ogromna, pozytywna energia - stwierdził Mucha.



Jak ocenił, inauguracja kampanii odbyła się "w ten sam sposób, jak cała ta prezydentura może być scharakteryzowana, czyli blisko ludzi". To jest prezydentura blisko ludzkich spraw, wśród ludzi, skupiona na zwykłych sprawach związanych z sytuacją polskiej rodziny, z jej dochodami, stabilizacją, ale też prezydentura dialogu, stałej rozmowy - powiedział Mucha.



Ważnym argumentem w obecnej kampanii - stwierdził prezydencki minister - jest to, że "dziś możemy powiedzieć, że to jest prezydentura dotrzymanego słowa". To zrealizowane obietnice, rozwój Polski, to, że mamy dziś najniższe w historii bezrobocie, zrównoważony budżet, że Polska rozwija się bardzo dynamicznie, rosną dochody Polaków - nie tylko wynagrodzenia minimalne, ale przeciętne wynagrodzenie rośnie, to jest to ogromny argument - powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta.



Pięć lat temu można było powiedzieć, że nie wiemy, jakim prezydentem będzie Andrzej Duda, a dzisiaj wiemy, że to jest polityk, który dotrzymuje słowa i ma dziś ogromny bagaż doświadczeń, jeżeli chodzi o politykę krajową, sprawy polskiego bezpieczeństwa, politykę zagraniczną. To jest prezydent, para prezydencka, która niezwykle godnie Polskę reprezentuje i dziś Polacy wiedzą, że to jest człowiek z ogromnym doświadczeniem, któremu można zaufać na kolejną kadencję - powiedział Mucha.



Czy będą nowe obietnice?

Pytany, czy można się spodziewać nowych zobowiązań wyborczych prezydenta w obecnej kampanii, Mucha zaznaczył, że podczas sobotniej konwencji Andrzej Duda mówił także o kwestiach, które wciąż wymagają działań, m.in. o służbie zdrowia czy wymiarze sprawiedliwości.

To nie jest jedyna konwencja, która jest planowana w tej kampanii wyborczej. Na pewno można się spodziewać też wystąpień programowych prezydenta, które będą uszczegóławiać pewną wizję prezydentury. Ale ta wizja prezydentury w sobotę została bardzo wyraźnie wykreowana właśnie ze wskazaniem dorobku prezydentury - powiedział prezydencki minister.



Jak dodał, "wielkie programy społeczne, transfery społeczne, przy jednocześnie zrównoważonym budżecie i stabilnej gospodarce to ogromny dorobek". Polska rozwija się bardzo dynamicznie, ludziom żyje się lepiej, ale prezydent na pewno będzie wracał w trakcie wizyt krajowych, w swoich wystąpienia do kwestii szczegółowych, programowych, które są do podjęcia w drugiej kadencji - powiedział Mucha.