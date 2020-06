25 komitetów zgłosiło w PKW chęć rejestracji w wyborach prezydenckich - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Termin minął dzisiaj po południu. Weryfikacja podpisów potrwa jeszcze kilka godzin.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

Jak ustalił reporter RMF FM, chęć zgłosiły wszystkie komitety, które miały wystartować w wyborach 10 maja, z uwzględnieniem zmiany kandydata Koalicji Obywatelskiej. Pozostałe komitety to te, które także chciały wziąć udział w poprzednich wyborach, lecz nie zostały zarejestrowane.

Dokumenty będą teraz weryfikowane przez PKW. Dopiero po oficjalnym potwierdzeniu przez Komisję sztaby będą mogły zacząć już oficjalnie działać. Dla kandydatów to ważny etap w wyścigu o fotel prezydenta, bo wiąże się on z możliwością finansowania materiałów wyborczych z kampanijnych pieniędzy.

Wybory prezydenckie 28 czerwca

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Ustawa w sprawie organizacji wyborów prezydenckich zakłada, że głosowanie odbędzie się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie.

Senat przyjął w poniedziałek późnym wieczorem poprawki do ustawy. Senackimi poprawkami we wtorek zajął się Sejm. Izba odrzuciła poprawki m.in. o 10 dniach na zebranie podpisów oraz o możliwości składania podpisów elektronicznych z poparciem dla kandydatów.

10 czerwca minie termin na zgłaszanie do PKW kandydatów na prezydenta, a także ponowne zgłaszanie kandydatów przez pełnomocników wyborczych komitetów, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja i które zawiadomiły PKW o zamiarze uczestnictwa w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. Oznacza to, że do 10 czerwca komitety nowych kandydatów będą musiały złożyć wymagane 100 podpisów poparcia.