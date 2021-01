Występy Bruce'a Springsteena, Johna Legend i Katy Perry sprzed Mauzoleum Abrahama Lincolna uświetniły w środę wieczorem wirtualny koncert na zwieńczenie inauguracji Joe Bidena. Nowy prezydent USA wraz z małżonką Jill podziwiał kończące uroczystości fajerwerki nad Pomnikiem Waszyngtona z Białego Domu.

Na koniec - przy pokazie fajerwerków nad Pomnikiem Waszyngtona - swój przebój "Firework" odśpiewała Katy Perry. / Stefani Reynolds / POOL / PAP/EPA

Wirtualny koncert "Świętowanie Ameryki" był ostatnim akordem inauguracyjnego programu Joe Bidena. Między występami gwiazd odtwarzano nagrane wypowiedzi Amerykanów z całego kraju. Akcent położono na osoby, które zaangażowały się w zwalczanie pandemii; honorowano m.in. nauczycieli, pracowników poczty czy służby zdrowia.

W trakcie koncertu odtworzono krótką rozmowę byłych prezydentów George'a W. Busha, Baracka Obamy oraz Billa Clintona. Wszyscy życzyli powodzenia nowemu gospodarzowi Białego Domu.





Prezydent USA Joe Biden (C-L) i pierwsza dama Jill Biden (C-R) pozują z rodziną przed pomnikiem Abrahama Lincolna podczas wydarzenia "Celebrating America '' / JOSHUA ROBERTS / POOL / PAP/EPA

Wydarzenie prowadził sprzed Mauzoleum Abrahama Lincolna aktor Tom Hanks.



Dziś wieczorem zastanawiamy się nad Stanami Zjednoczonymi, praktyką naszej demokracji, fundamentami naszej republiki, integralnością naszej konstytucji, nadziejami i marzeniami o doskonalszej unii - mówił.



Wieczór uświetniły występy amerykańskich gwiazd sceny muzycznej. Przed Mauzoleum Abrahama Lincolna wystąpili Bruce Springsteen oraz John Legend, a na koniec - przy pokazie fajerwerków nad Pomnikiem Waszyngtona - swój przebój "Firework" odśpiewała Katy Perry.



Kończący uroczystości inauguracyjne pokaz fajerwerków prezydent Biden i pierwsza dama Jill Biden podziwiali z balkonu Białego Domu.







Biden 46. prezydentem USA

Joe Biden został zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych w środowe południe. Biden złożył przysięgę kładąc dłoń na Biblię, która od pokoleń należy do jego rodziny.



Dzisiaj świętujemy triumf nie kandydata, a idei, jaką jest demokracja. Wola ludu została wysłuchana; wiemy, że demokracja jest cenna i delikatna i teraz wygrała; to jest dzień Ameryki, dzień demokracji - mówił Biden. Nowy prezydent wezwał Amerykanów do zjednoczenia i wspólnej walki z wyzwaniami , które stoją przed Stanami Zjednoczonymi i całym światem.