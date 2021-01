Wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które są państwem demokratycznym i praworządnym - napisał prezydent Polski Andrzej Duda na Twitterze, komentując wydarzenia w Waszyngtonie, gdzie zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się do budynku Kapitolu.

Andrzej Duda / Leszek Szymański / PAP

Władza zależy od woli wyborców, a nad bezpieczeństwem państwa i obywateli czuwają powołane do tego służby. Polska wierzy w siłę amerykańskiej demokracji - napisał Andrzej Duda.

W środę, przed będącym siedzibą amerykańskiego Kongresu Kapitolem, w którym trwało posiedzenie mające ostatecznie zatwierdzić wybór Joe Bidena na prezydenta USA doszło do gwałtownych zamieszek. Grupa zwolenników ustępującego prezydenta Donalda Trumpa wdarła się do budynku, z którego ewakuowano parlamentarzystów, policja użyła gazu, co najmniej jedna osoba została postrzelona - zmarła w szpitalu.