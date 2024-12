Karol Nawrocki zaapelował do Rafała Trzaskowskiego o podpisanie Konstytucji Bezpieczeństwa RP i wyłączenie bezpieczeństwa Polski ze sporu politycznego. Bezpieczeństwo Polaków powinno stanowić linię demarkacyjną sporu politycznego - podkreślił. Nawrocki i Trzaskowski to kandydaci w wyborach prezydenckich.

Karol Nawrocki / Tomasz Gzell / PAP

Popierany przez PiS w wyścigu o fotel prezydencki prezes IPN Karol Nawrocki spotkał się w czwartek w Warszawie z oficerami Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej oraz naukowcami w ramach konsultacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego.

Podczas późniejszej konferencji prasowej zwrócił się z apelem, by kwestie bezpieczeństwa Polek, Polaków i Rzeczpospolitej wyłączyć z politycznego sporu. Aby uznać pewne fundamenty, zasadnicze kwestie, które jesteśmy zobowiązani zapewnić obywatelom RP. Bezpieczeństwo Polaków powinno stanowić linię demarkacyjną sporu politycznego - podkreślił Nawrocki.

Jako obywatelski kandydat na prezydenta RP będę do tego w sposób zdecydowany dążył - dodał.

Nawrocki zaapelował jednocześnie do kandydata KO, wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego, aby był gotowy do tego, by uznać priorytety polskiej polityki bezpieczeństwa i aby był gotowy podpisać się pod Konstytucją Bezpieczeństwa RP.

Drogi kontrkandydacie, szanowny wiceprzewodniczący PO, dajmy w nadchodzącej kampanii wyborczej Polakom poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa i poczucie odniesienia do fundamentów bezpieczeństwa naszej wspólnoty narodowej - mówił.

Walczmy na argumenty społeczne, polityczne, na nasze programy, a na nasze projektu, ale zwracam się do ciebie, szanowny panie kontrkandydacie o podpisanie Konstytucji Bezpieczeństwa RP i wyłączenie bezpieczeństwa Polski ze sporu politycznego - dodał Nawrocki.