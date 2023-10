To była największa frekwencja w wyborach parlamentarnych w Polsce od 1989 r. W niedzielnym głosowaniu wzięło udział 74,38 proc. uprawnionych. Jeszcze przed wyborami, resorty klimatu oraz spraw wewnętrznych i administracji ogłosiły „Bitwę o remizy”, czyli konkurs na najwyższą frekwencję w niedzielnych wyborach. Po milionie złotych na modernizację remiz miały w nim wygrać gminy, gdzie głosujących było najwięcej.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W skali kraju wygrywa mazowiecka gmina Klwów w powiecie przysuskim, gdzie głosowało ponad 90 proc. wyborców. Prawie 61 proc. z nich poparło Prawo i Sprawiedliwość.

Drugie w kolejności jest wielkopolskie Dopiewo z frekwencją ponad 88 proc., a na krajowym podium jest jeszcze Osielsko w woj. kujawsko-pomorskim z wynikiem prawie 87 proc. W obu tych gminach wybory wygrała Koalicja Obywatelska, z wynikiem bliskim połowy wszystkich głosów.

Inne regiony nie mają jednak powodów do kompleksów. Zapowiedziane w konkursie nagrody do miliona złotych na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej otrzyma gmina z rekordową frekwencją w każdym z 314 powiatów.

O tym, które z nich je dostaną, zdecydują w najbliższych tygodniach powiatowe komisje konkursowe.

Wybory prezydenckie i "Bitwa o wozy"

"Bitwa o remizy" to kontynuacja akcji rządu, która rozpoczęła się w 2020 roku. Wówczas MSWiA obiecało gminom do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich sfinansowanie średnich wozów gaśniczych. Do wygrania było 16 wozów.

Druga edycja programu została zorganizowana przy okazji drugiej tury wyborów prezydenckich. Wówczas do wygrania było 49 wozów dla Ochotniczych Straży Pożarnych.