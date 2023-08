Poseł Krzysztof Śmiszek otworzy listę Nowej Lewicy do Sejmu w okręgu wrocławskim. "Dwójką" na liście będzie Marta Stożek z partii Razem, a z ostatniego miejsca wystartuje Katarzyna Lubiniecka-Różyło, działaczka organizacji na rzecz kobiet.

Krzysztof Śmiszek (zdjęcie archiwalne) / Radek Pietruszka / PAP

Trójkę kandydatów, którzy wystartują w nadchodzących wyborach do Sejmu z okręgu wrocławskiego, przedstawił na konferencji prasowej współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.

Jak podkreślił, Nowa Lewica do nadchodzących wyborów przygotowywała się przez ostatnie cztery lata. Tak samo jak cztery lata temu nie tylko chcemy wejść do parlamentu, ale chcemy wejść z jeszcze większą siłą. Co najważniejsze - chcemy współrządzić. Nie może zabraknąć Lewicy przy tym stole - powiedział.

Zaapelował przy tym o składanie podpisów pod listami poparcia dla KKW Nowa Lewica.

Jeżeli mamy w naszych sercach chęć rozwiązania ważnych problemów społecznych związanych na przykład z niskimi wynagrodzeniami, z niskimi emeryturami, z niskimi rentami, brakiem transportu publicznego (...) jeżeli chcemy rozwiązać nierówności dotyczące kobiet i mężczyzn, rozdzielić w końcu kościół od państwa - to w przyszłym rządzie, podobnie jak w parlamencie, nie może zabraknąć Lewicy - przekonywał polityk.

Kiedy zostaną ogłoszone listy wyborcze Nowej Lewicy?

Jak mówił, Nowa Lewica zamknęła już układanie list w całej Polsce i zostaną one zatwierdzone w najbliższy piątek podczas zarządu partii.

"Jedynką" w okręgu wrocławskim będzie, podobnie jak cztery lata temu, poseł Krzysztof Śmiszek. To kandydat, który będzie walczył o realny rozdział państwa od kościoła, który będzie miał wrażliwość, żeby walczyć z dyskryminacją, z marginalizacją. (...) Dzisiaj w parlamencie zajmuje się nie tylko kwestiami praworządności, wymiaru sprawiedliwości (...), ale ma także wrażliwość jeśli chodzi o wiele innych sfer funkcjonowania państwa - ocenił Biedroń.

Podkreślił, że lista Nowej Lewicy we Wrocławiu, tak jak i w całej Polsce, będzie parytetowa. Będziemy mieli równą reprezentację kobiet i mężczyzn, będą nasze liderki Lewicy, będą liderki i liderzy organizacji pozarządowych, organizacji kobiecych, organizacji ekologicznych i młodzieżowych oraz związki zawodowe - zapowiedział.