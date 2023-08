"Jesteśmy gotowi do tego, żeby wystawić naszą listę kandydatów i kandydatek do Senatu. Podpisanie paktu stanie się ciałem w najbliższy czwartek w Warszawie" - stwierdził w Gdańsku podczas konferencji Nowej Lewicy Robert Biedroń.

Robert Biedroń, Katarzyna Kotula i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Anna Górska / Marcin Gadomski / PAP

W sobotę na Placu Solidarności przed Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Nowej Lewicy. Wzięli w niej udział: Robert Biedroń, Katarzyna Kotula, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Anna Górska oraz Marek Rutka.

Podczas briefingu współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń przedstawił "jedynki" list wyborczych w Trójmieście i kandydatkę do Senatu z Kaszub.

Pierwsza na liście Nowej Lewicy w Gdańsku będzie posłanka Katarzyna Kotula. Potwierdziły się też informacje RMF FM o okręgu gdyńsko-słupskim. Zgodnie z naszymi ustaleniami "jedynką" będzie tam Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Annę Górską będą wybierać do Senatu mieszkańcy powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kartuskiego i kościerskiego.

Obecnie senatorem z tego okręgu jest Stanisław Lamczyk z Platformy Obywatelskiej.

Anna Górska startuje w ramach paktu senackiego.

Obecny na konferencji poseł Marek Rutka będzie "dwójką" w okręgu gdyńsko-słupskim w wyborach do Sejmu.

Pakt senacki w czwartek

Podczas briefingu współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń powiedział, że w najbliższy czwartek zostanie podpisany pakt senacki.

Jesteśmy gotowi do tego, żeby wystawić naszą listę kandydatów i kandydatek do Senatu. Podpisanie paktu stanie się ciałem w najbliższy czwartek w Warszawie - stwierdził w Gdańsku Robert Biedroń.

"Chcemy wziąć odpowiedzialność za nasz kraj"

Podczas konferencji w Gdańsku Robert Biedroń powiedział, że w kilkudziesięciu miastach w Polsce Lewica jest na ulicach i zbiera podpisy, żeby zarejestrować listy w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Lewica jest gotowa do tych wyborów. Czekaliśmy na te wybory cztery lata. Nie tylko jesteśmy gotowi na te wybory, ale chcemy wziąć odpowiedzialność za nasz kraj. Wszyscy czekamy na ten wiatr zmian - mówił Biedroń.

Podczas konferencji Biedroń odniósł się też do referendum, które ma odbyć się w dniu wyborów. To całe referendum i pomysł referendalny Kaczyńskiego jest rodem z Węgier. To tam Orban bojąc się przegranych wyborów na Węgrzech przez swoje ugrupowanie, rozpisał podobne referendum - mówił Biedroń i podkreślił, że referendum jest jak koło ratunkowe, żeby ratować skórę Kaczyńskiemu i nie można dać się na nie nabrać.

Biedroń zaapelował o bojkot referendum, które ma się odbyć w dniu wyborów.

W sobotę politycy Nowej Lewicy zainaugurowali w Gdańsku zbiórkę podpisów poparcia dla KKW Nowa Lewica.