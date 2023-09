PiS czeka z ogłoszeniem szczegółów własnego programu do konwencji w Końskich, która ma również odbyć się w sobotę. Do tego czasu, będzie jednak - wszystko na to wskazuje - mówić o programie największego politycznego rywala.

Bitwa na hasztagi. PO zarzuca PiS-owi kłamstwa

Na "kłamstwaTuska" odpowiadają politycy PO. I to dokładnie w tym samym stylu. "KłamstwaPiS", to pomysł Platformy Obywatelskiej na początkową fazę kampanii w mediach społecznościowych.

Błyskotliwe hasło zaprezentował rzecznik partii Jan Grabiec, gdy napisał na platformie X:

"PiS jest mistrzem w oszukiwaniu Polaków. Zamiast #konkretyPiS są #kłamstwaPiS. Ich obietnice wyborcze to katalog spraw, które obiecywali załatwić przez ostatnie osiem lat i nie dotrzymali słowa. Docieplenie bloków? Jedzenie w szpitalach? Wycieczki szkolne? Nie dali rady, a teraz próbują nabrać Polaków kolejny raz na to samo. Obiecywali też, że nie będą wyprowadzać publicznych pieniędzy do prywatnych kieszeni, a to akurat idzie im znakomicie".

Wygląda na to, że starcie między głównymi ugrupowaniami, przynajmniej w początkowej fazie, przebiegać będzie w sferze wirtualnej i towarzyszyć mu będzie hasło "kłamstwo".

Kłamstwa już znamy, teraz z niecierpliwością czekamy na "konkrety" obu partii.