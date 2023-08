Konfederacja dziś rano złożyła w Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. Pełnomocnikiem komitetu został szef sztabu wyborczego Konfederacji Witold Tumanowicz.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Jako pełnomocnik wyborczy dokonałem właśnie zgłoszenia Komitetu Wyborczego Konfederacji. Jest to zarazem pierwszy zgłoszony Komitet w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15 października! Czekamy teraz na uchwałę PKW. Gdy inne partie śpią, my już działamy!" - napisał Tumanowicz na Twitterze.

Pierwszą czynnością wyborczą, przed którą stoją komitety, chcące wziąć udział w wyborach, jest zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego. Termin na złożenie takiego zawiadomienia upływa - zgodnie z kalendarzem wyborczym - 28 sierpnia.