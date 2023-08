Grzegorz Schetyna nie wystartuje z list Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Były lider Platformy ma kandydować do Senatu. To kolejna niespodzianka w wyborczym zestawieniu opozycji. Rada Krajowa PO zatwierdziła listy, które w całości poznał dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski.