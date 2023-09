Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie I odmówiła rejestracji kandydatury Joanny Senyszyn w wyborach do Senatu. Powodem była niewystarczająca liczba podpisów poparcia. W warszawskim okręgu nr 45 zmierzą się: kandydatka paktu senackiego Magdalena Biejat (Lewica) oraz kandydat PiS Michał Grodzki.

Joanna Senyszyn / Paweł Supernak / PAP

Obecna posłanka Joanna Senyszyn chciała wystartować w wyborach do Senatu z własnego komitetu w okręgu nr 45, obejmującego stołeczne dzielnice: Bemowo, Ochotę, Ursus, Włochy oraz Wolę.

Każde zgłoszenie kandydata na senatora musi być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców z danego okręgu wyborczego. Podpisy są weryfikowane przez okręgowe komisje wyborcze. Sprawdzana jest nie tylko ich liczba, ale też czy zostały złożone przez wyborców z danego okręgu wyborczego.



Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie I wskazała, że komitet wyborczy wyborców Joanny Senyszyn dołączył do zgłoszenia 2740 podpisów poparcia, jednak tylko 1699 zostało uznanych za złożone prawidłowo. Jak wskazała Komisja, 1041 podpisów zawierało błędy, m.in. podano inny adres czy wpisano błędny, niepełny czy nieczytelny numer PESEL.



Na uchwałę Okręgowej Komisji Wyborczej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej. Senyszyn zapowiedziała wniesienie takiego odwołania.



Z danych PKW wynika, że w warszawskim okręgu nr 45 w wyborach do Senatu zmierzą się: kandydatka Lewicy, reprezentująca pakt senacki, Magdalena Biejat oraz kandydat PiS Michał Grodzki.



Joanna Senyszyn jest posłanką koła parlamentarnego Lewicy Demokratycznej; wcześniej zasiadała w klubie Lewicy.