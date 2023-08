Znany pisarz Jacek Dehnel wystartuje w wyborach do Sejmu z listy Lewicy. Potwierdził to w mediach społecznościowych.

(...) Czas na oficjalne ogłoszenie: TAK, STARTUJĘ w jesiennych wyborach do sejmu z listy Lewicy w Warszawie. Jest to też lista, na którą mogą głosować Polacy poza granicami kraju: ci, którzy wyjechali dawno, ci, którzy - jak ja z mężem - wyemigrowali z powodu rządów PiSu - a także ci, którzy są akurat na październikowym urlopie, bo czemu nie - napisał Dehnel na Facebooku.

Dodał, że nie robi tajemnicy z tego, jakie ma poglądy polityczne i społeczne.

Przeciwnie, przez ostatnie lata pisałem o tym wiele. Od dawna namawiałem do głosowania na lewicę, bo uważam, że społeczeństwo działa lepiej, jeśli sobie wzajemnie pomagamy i dbamy o najsłabszych. Gdybyście chcieli na mnie zagłosować, to będę na OSTATNIM miejscu listy - to takie miejsce w sam raz dla tricksterów - dodał pisarz.

Podkreślił, że jeśli dostanie się do Sejmu, to planuje się zajmować "przywracaniem w kraju ładu prawnego i demokracji".

Osobiście chciałbym się zająć dwiema sprawami: ustawą o równości małżeńskiej (a przynajmniej związkach partnerskich) i ochronie osób LGBT przed dyskryminacją i mową nienawiści, żeby już żaden Jędraszewski nie mógł nas bezkarnie nazywać zarazą, a Duda - odmawiać nam człowieczeństwa, oraz ustawą o ubezpieczeniach społecznych artystów. Na tym się trochę znam - a w pozostałych sprawach możecie być pewni, że będę stał po stronie Polski progresywnej, otwartej, demokratycznej. Moje (bardzo robocze) hasło wyborcze brzmi zatem: ZRÓBMY JESIEŃ TEMU ŚREDNIOWIECZU! - zakończył wpis.

Jacek Dehnel to urodzony 1 maja 1980 roku poeta, prozaik, tłumacz i malarz. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród. - m.im. Paszportu Polityki za rok 2006 w kategorii literatura. Był pięciokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike - w 2009 r. za Balzakiana, w 2010 r. za Ekran kontrolny, w 2012 r. za Saturna, w 2015 r. za Matkę Makrynę, a w 2017 r. za Krivoklata.

Jest otwarcie zdeklarowanym gejem. W 2018 r. w Londynie zawarł związek małżeński z wieloletnim partnerem - tłumaczem i pisarzem Piotrem Tarczyńskim. Cztery lata temu Dehnel dokonał apostazji, czyli wystąpił z Kościoła katolickiego.

