"Chcemy zachęcić do aktywnego udziału w wyborach. Dlatego ogłaszamy i zachęcamy do udziału w projekcie 'Bitwa o remizy'. W każdym powiecie ta gmina, która będzie miała najwyższą frekwencję wyborczą, otrzyma milion złotych" - zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

/ Shutterstock

W środę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się konferencja prasowa z udziałem minister klimatu i środowiska Anny Moskwy i komendanta głównego PSP gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka. Spotykamy się w temacie Ochotniczych Straży Pożarnych, które wspólnie z Państwową Strażą Pożarną ratują życie i zdrowie. Ratują przyrodę, uczestnicząc w coraz większej liczbie akcji związanych ze zmianami klimatycznymi. Coraz częściej wyjeżdżają na drogi - podkreśliła minister klimatu i środowiska.

Zbliżamy się do bardzo ważnego terminu, do 15 października - święta demokracji, święta aktywności obywatelskiej. Dlatego chcemy Ochotnicze Straże Pożarne zaprosić do współpracy i wzięcia udziału w tym święcie. Frekwencja wyborcza w ostatnich wyborach to było w większości Polski średnio 62 proc., a tymczasem w małych miejscowościach, tych do 20 tysięcy mieszkańców, ta frekwencja wynosiła od 54 do 59 proc. - podała.

Chcemy aktywizować te lokalne społeczności, chcemy zachęcić do aktywnego udziału w wyborach. Dlatego ogłaszamy i zachęcamy do udziału w projekcie "Bitwa o remizy". Wyciągając dobre wnioski z pilotażu termomodernizacji, wsłuchując się w potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych, zachęcamy do udziału w rywalizacji. W każdym powiecie ta gmina, która będzie miała najwyższą frekwencję wyborczą otrzyma milion złotych - dodała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Tę wielką akcję łączy bardzo istotny element. Nie tylko to, że wspieramy tych, którzy na co dzień nas ratują, którzy pomagają, ale też wspieramy demokrację - zaznaczył z kolei komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

Zapowiedział, że na wszystkich remizach straży pożarnej zawisną plakaty informujące o akcji.

Przekazał również, że już niedługo wszyscy będą wiedzieli, że ponad 300 milionów złotych trafi do Ochotniczych Straży Pożarnych na unowocześnienie remiz. Bo samochody już są, sprzętu jest już bardzo dużo, ale wciąż musimy pamiętać, że w tych remizach przebywają ludzie i oni muszą pełnić służbę w jak najlepszych warunkach - powiedział.

Wybory prezydenckie i "Bitwa o wozy"

"Bitwa o remizy" to kontynuacja akcji rządu, która rozpoczęła się w 2020 roku. Wówczas MSWiA obiecało gminom do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich sfinansowanie średnich wozów gaśniczych. Do wygrania było 16 wozów.

Druga edycja programu została zorganizowana przy okazji drugiej tury wyborów prezydenckich. Wówczas do wygrania było 49 wozów dla Ochotniczych Straży Pożarnych.