Waldemar Pawlak, Stanisław Żelichowski, Katarzyna Piekarska, Marta Fogler, Paweł Powal, Paweł Poncyljusz, Zbigniew Girzyński, Wojciech Mojzesowicz - na listach wszystkich komitetów są osoby, którzy mają nadzieję na powrót do parlamentu po dłuższej lub krótszej przerwie.

Sejm na zdjęciu ilustracyjnym / Archiwum RMF FM

Najwięcej kandydatów, którzy po latach chcą odzyskać mandat poselski jest na listach Koalicji Obywatelskiej i lewicy (KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, z którego list startują kandydaci SLD, Wiosny i Lewicy Razem). W przypadku tego ostatniego komitetu wynika to częściowo z tego, że w 2015 lewicowa koalicja nie przekroczyła progu wyborczego i mandaty stracili nawet ci, którzy sprawowali je nieprzerwanie od kilku kadencji. Teraz niektórzy z nich chcą wrócić.

W Legnicy z pierwszego miejsca z list lewicy kandyduje Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, wdowa po Jerzym Szmajdzińskim, który zginął w katastrofie smoleńskiej, a która była posłanką tylko jedną kadencję (2011-2015).

"Jedynką" w Wałbrzychu jest Marek Dyduch, z kolei poseł wielu kadencji (w latach 1993-2005), a także były sekretarz generalny SLD.

Z dziewiątego miejsca we Wrocławiu kandyduje Wincenty Elsner, obecny wiceszef SLD, który zasiadał w Sejmie jedną kadencję, a w 2011 znalazł się w nim jako przedstawiciel Ruchu Palikota.

Z drugiego miejsca w Zielonej Górze startuje Bogusław Wontor, poseł SLD kilku kadencji w latach 2001-2015. W Słupsku na czele listy jest Joanna Senyszyn, która zasiadała w Sejmie w latach 2001-2009, a potem przez jedną kadencję była europosłanką Sojuszu.

Z drugiego miejsca w Sieradzu startuje brat byłego lidera Sojuszu Wojciecha Olejniczaka, Cezary Olejniczak, który zasiadał w Sejmie w ławach SLD w latach 2011-2015. Z kolei drugi w Koninie jest Tadeusz Tomaszewski, który miał wyjątkowo długi parlamentarny staż (1993-2015).

Sporo parlamentarnych weteranów jest na listach Koalicji Obywatelskiej i są to ludzie, którzy parlamentarne szlify zdobywali w bardzo różnych ugrupowaniach. Piąty w Zielonej Górze jest np. Jerzy Wierchowicz, dawny szef klubu Unii Wolności i poseł w latach 1993-2001. Z kolei ósmy w tym samym okręgu jest Witold Pahl, poseł PO dwóch poprzednich kadencji.

Drugi w okręgu sieradzkim na listach KO jest dawny rzecznik SLD i poseł tej partii w kadencji 2011-15 Dariusz Joński.

Na listach KO są dawni posłowie PiS - to Paweł Poncyljusz, który zasiadał przez kilka kadencji w Sejmie (w latach 2001-11) jako poseł PiS oraz ugrupowania Polska Jest Najważniejsza. Kandyduje z "jedynki" w Rzeszowie. W Krakowie również z pierwszego miejsca listy startuje Paweł Kowal, poseł (2005-2009), a następnie europoseł PiS. W Nowym Sączu trzecia na liście jest Marta Fogler, posłanka PO w kadencji 2001-05. W Tarnowie jako szósty kandyduje Grzegorz Cygonik, dawny poseł KPN i AWS (w latach 1993-2001).

Szósta w Warszawie jest Katarzyna Piekarska, która zasiadała w Sejmie jako posłanka Unii Demokratycznej, Unii Wolności, a następnie SLD (1993-2007). Do Sejmu może wrócić też Jarosław Wałęsa, który jest drugi na liście KO w Gdańsku - zasiadał już w Sejmie jako poseł PO od 2005 roku, a od 2009 przez dwie kadencje był europosłem tej partii.

Piąty na liście w Koninie jest Ireneusz Niewiarowski, który był wybrany do Senatu w pierwszych wolnych wyborach w 1989 roku, następnie zasiadał w Sejmie (1991-1993, 1997-2005) jako poseł m.in. AWS, PO i SKL, a następnie przez dwie kadencje (2007-15) znów był senatorem.

Kandydaci do powrotu na Wiejską są także na listach PiS. Piąty w Toruniu jest Zbigniew Girzyński, który zasiadał w Sejmie jako poseł PiS przez 10 lat (2005-2015), ale w końcu 2014 roku wystąpił z klubu PiS.

W Chełmie 22. na liście jest Stanisław Misztal, dawny poseł AWS (1997-2001), usunięty z klubu za głosowanie przeciw rządowi Jerzego Buzka. Z 24. miejsca w Krakowie kandyduje Bogdan Pęk, wieloletni poseł (1993-2004) najpierw PSL, potem LPR, potem europoseł, wreszcie w ubiegłej kadencji (2011-2015) senator PiS.

W Radomiu ósmy na liście jest Jan Rejczak, były poseł AWS. W Rybniku z jedynki startuje Bolesław Piecha, wieloletni poseł PiS (od 2001), potem także senator i eurposeł PiS.

W przypadku PSL-KP z ostatniego miejsca w Elblągu kandyduje Stanisław Żelichowski, były dwukrotny minister środowiska i poseł wielu kadencji, który zasiadał jeszcze w Sejmie PRL (1985-89), a następnie był nieprzerwanie posłem PSL (1991-2015), przez jedną kadencję kierując nawet klubem parlamentarnym ludowców.

Do Sejmu chcą też wrócić wieloletni europosłowie PSL - Andrzej Grzyb ("jedynka" w Kaliszu) i Czesław Siekierski ("jedynka" w Kielcach). Grzyb nie zasiadał w Sejmie od 2009 roku (a wcześniej w latach 1989-91, 1993-1997 i 2001-2009), a Siekierski od 2004 (był posłem od 1997).

Dawny poseł PSL (1989-1993), ale także Samoobrony, PiS i PJN (2001-2011), a także minister rolnictwa w rządzie PiS Wojciech Mojzesowicz kandyduje natomiast z list Konfederacji Wolność i Niepodległość z trzeciego miejsca w Gdańsku.

W Kielcach z pierwszego miejsca na liście Konfederacji kandyduje Krzysztof Bosak, poseł LPR w latach 2005-2007. Po wielu latach do Sejmu chce też wrócić Janusz Korwin-Mikke, który jest "jedynką" Konfederacji w Warszawie. Był już posłem w latach 1991-1993.

Powroty do parlamentu możliwe są też w wyborach do Senatu. Z Płocka kandyduje dwukrotny premier i dwukrotny prezes PSL Waldemar Pawlak, który był nieprzerwanie posłem w latach 1989-2015. Kandydatem KO do Senatu w Puławach jest dawny polityk SLD i SdPl, a także poseł w latach 2001-2005 Arkadiusz Kasznia.