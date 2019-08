Marek Kuchciński będzie startował w jesiennych wyborach parlamentarnych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński potwierdził to w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Kuchciński ma być jedynką na liście PiS-u w Krośnie.



Kaczyński pytany przez PAP, czy w związku z rezygnacją Kuchcińskiego ze stanowiska marszałka Sejmu będzie on nadal kandydatem Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Sejmu, odpowiedział: "oczywiście, że tak".



Podda się weryfikacji wyborców i będzie to najbardziej demokratyczna metoda oceny jego osoby - oświadczył lider PiS-u.

Marek Kuchciński poinformował dzisiaj, że w piątek złoży rezygnację z funkcji marszałka Sejmu w związku z informacjami o jego podróżach lotniczych. Liczba lotów wywołująca kontrowersje była podyktowana dużą liczbą spotkań z mieszkańcami, często małych miejscowości, jakie odbywałem podczas swojej pracy - przyjąłem bowiem model pracy marszałka, który działa nie tylko w Sejmie i w Warszawie, ale pracuje także w kraju i zagranicą. Ponieważ jednak opinia publiczna negatywnie ocenia moje postępowanie uznałem, że nie będę dłużej pełnić tej funkcji - oświadczył.