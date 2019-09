Jeżeli chcemy zapewnić bezpieczeństwo Polakom, służba zdrowia jest najważniejszym tematem, którym musimy się zająć - powiedziała w niedzielę w Gorzowie Wielkopolskim kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Trzeba zmienić system finansowania ochrony zdrowia - zaznaczyła.

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska / Lech Muszyński / PAP

Małgorzata Kidawa-Błońska w niedzielę składa wizytę w województwie lubuskim. W ramach wizyty odwiedziła m.in. oddział ginekologiczno-położniczy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak mówiła, "jeżeli chcemy zapewnić bezpieczeństwo Polakom, służba zdrowia to jest ten najważniejszy temat, którym musimy się zająć w tej kampanii". I o tym będziemy rozmawiać w dalszej naszej trasie, bo dzisiaj to jest ten pierwszy dzień, kiedy zaczynamy rozmowę o służbie zdrowia, ale problemy, które się nasuwają są widoczne i potwierdzają się - podkreśliła Kidawa-Błońska.

Wskazała, że należy zmienić sposób finansowania służby zdrowia. Takie trwałe wyznaczanie, ile pieniędzy może wydać szpital nie pozwalając mu elastycznie działać, przecież nie można zakontraktować, ile osób będzie chorych na tę czy na inną chorobę. To życie reguluje te rozwiązania i dyrektorzy szpitali muszą mieć szansę zmieścić się w tym budżecie, muszą mieć tę swoją dowolność - mówiła Kidawa-Błońska.

Podkreśliła, że "musimy zmienić ten system finansowania, on się nie sprawdził". Musimy dać takie rozwiązanie, żeby SOR-y były tym miejscem, gdzie trafia pacjent, który nie może uzyskać pomocy w żaden inny sposób. To ma być to miejsce ratunkowe, a nie przychodnia, dlatego musi wrócić nocna i świąteczna pomoc medyczna, a SOR-y muszą dostać wsparcie, żeby każdy, kto tam trafia czuł się bezpieczny, ale musimy lekarzom i personelowi medycznemu dać szansę, żeby to wykonać, a bez rozdzielenia tego to się nie uda - zaznaczyła kandydatka KO na premiera.

Na pytanie, w jakim tempie i do jakiego limitu, powinny rosnąć nakłady na służbę zdrowia, Kidawa-Błońska odpowiedziała: My proponujemy w naszej propozycji programowej 6 proc. PKB, żebyśmy do tej kwoty doszli.

