Nie brałem formalnego udziału w przygotowaniu wyborów kopertowych - podtrzymuje przed komisją śledczą były wiceminister aktywów państwowych. Artur Soboń został wezwany przez komisję ponownie po tym, jak inni świadkowie zeznali, że to on nadzorował współpracę resortu aktywów z Pocztą Polską. Sam Soboń mówił dziś, że spełniał tylko prośbę min. Jacka Sasina.

Były wiceminister aktywów państwowych, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Artur Soboń / Radek Pietruszka / PAP

Po raz drugi przed komisją śledczą ds. wyborów korespondencyjnych zeznaje b. wiceszef MAP Artur Soboń. Na pierwszym posiedzeniu, po wygłoszeniu swobodnej wypowiedzi, Soboń uchylał się od odpowiedzi na pytania. Komisja złożyła wniosek do sądu o ukaranie go, ale nie został on jeszcze rozpatrzony.

Dziś Soboń został zapytany o swoją wypowiedź na posiedzeniu komisji 19 stycznia, kiedy mówił, że nie nadzorował Poczty Polskiej. Przewodniczący komisji Dariusz Joński (KO) skonfrontował go z wypowiedziami innych świadków m.in. b. prezesa Poczty Polskiej Przemysława Sypniewskiego i b. wiceprezesa Poczty Polskiej Grzegorza Kurdziela. Stwierdzili oni że osobą, która kontaktowała się z nimi ws. wyborów korespondencyjnych z MAP, był właśnie Soboń.

Artur Soboń zeznał, że działał na prośbę Jacka Sasina.

Pan minister Sasin poprosił o ogólny nadzór nad tymi działaniami w ministerstwie, które są niezbędne, żeby ta współpraca z Pocztą miała miejsce. I ta prośba polegała na tym, iż w roboczych spotkaniach, które dotyczyły przygotowań do organizacji wyborów korespondencyjnych, jako głos w dyskusji brałem udział po to, aby wspierać kolegów z Zarządu Poczty w realizacji tego projektu - oświadczył.

Artur Soboń podkreślał, że te działania nie były mu formalnie zlecone. Dodał, że Sasin prosił go o kontakt z Pocztą, aby "z pierwszej ręki widział, jak te przygotowania wyglądają".

Dziś o 16:00 komisja śledcza ma skonfrontować jego zeznania z zeznaniami wiceprezesa Poczty Polskiej.

Soboń: Nie mogę potwierdzić autentyczności mejla z 30 kwietnia 2020 r. wysłanego do Dworczyka

Soboń został zapytany na komisji, czy potwierdza autentyczność mejla z 30 kwietnia 2020 r., którego miał wysłać do ówczesnego szefa KPRM Michała Dworczyka. W mejlu tym negatywnie odnosił się do wyborów korespondencyjnych. Miał napisać też, że druga tura wyborów nie może się odbyć w ciągu 14 dni ze względów technicznych.

Tak, jak mówiłem 19 stycznia, mejl został pozyskany przez państwa w sposób nielegalny, ponieważ został on wykradziony z prywatnej skrzynki ministra Michała Dworczyka. Ja dzisiaj ponownie mogę stwierdzić, że nie jestem w stanie potwierdzić autentyczności tego maila - odpowiedział b. wiceszef MAP.

Zwrócił uwagę, że prowadził rozmowy z "kolegami parlamentarzystami" wówczas codziennie, w różnej formie. I tego typu rozmowa mogła mieć miejsce, bo jest to stan świadomości, który 30 kwietnia oddaje to, co ja wówczas myślałem o sytuacji związanej z wyborami korespondencyjnymi - podkreślił.

Soboń pytany był też o to, czy brał udział w spotkaniu w MAP 7 kwietnia 2020 r. dotyczącego przeprowadzenia wyborów. Odparł, że wszystko wskazuje, że tak".

Jeśli (są) świadkowie, którzy zeznali, że brałem udział w tym spotkaniu, to nie mam żadnych powodów, żeby dzisiaj zaprzeczać albo nie zaprzeczać, aby to kwestionować, więc pewnie tak - podkreślił Soboń.

Dopytywany w ilu takich spotkaniach brał udział, b. wiceszef MAP powiedział: Nie potrafię odpowiedzieć dzisiaj, w ilu spotkaniach brałem udziałem, w kilku na pewno, a może w kilkunastu.

Wiem z całą pewnością, że po prośbie ministra (aktywów państwowych) Jacka Sasina prosiłem, aby dołączyć mnie do jak największej liczby spotkań, które były organizowane tak, abym miał wiedzę z pierwszej ręki, abym mógł spełnić prośbę ministra Sasina - zaznaczył Soboń.