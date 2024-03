"Zadekretowanie" oznacza, że Sasin skierował to pismo na ręce Sobonia - co zdaniem ujawniającego dokument Dariusza Jońskiego oznacza, że oficjalnie delegował w ten sposób zadania związane z organizacją wyborów kopertowych właśnie na Artura Sobonia.

Artur Soboń zeznał, że działał "na prośbę" Jacka Sasina, ale polecenia służbowego o formalny nadzór nad Pocztą Polską nie otrzymał.

Później pan się tym (organizacją wyborów) przez dobre 16 miesięcy zajmował - poinformował świadka komisji, trzymający w dłoni pismo Joński.

Soboń zarzuty odpierał. Proszę mi pokazać, na czym moje "zajmowanie się tym" polegało - odparował.

Przewodniczący komisji jednak nie ustępował i zwrócił się do Sobonia o to, by ujawnił, dlaczego Sasin zadekretował na niego pismo od Poczty Polskiej, wzywające do zwrotu 88 mln złotych, w związku z kosztami poniesionymi przy przygotowaniu do wyborów.

Dziś Soboń został zapytany o swoją wypowiedź na posiedzeniu komisji 19 stycznia, kiedy mówił, że nie nadzorował udziału Poczty Polskiej w przygotowaniu wyborów kopertowych. Przewodniczący komisji Dariusz Joński (KO) skonfrontował go z wypowiedziami innych świadków m.in. b. prezesa Poczty Polskiej Przemysława Sypniewskiego i b. wiceprezesa Poczty Polskiej Grzegorza Kurdziela. Stwierdzili oni że osobą, która kontaktowała się z nimi ws. wyborów korespondencyjnych z MAP, był właśnie Soboń.

Komisja śledcza ds. tzw. afery kopertowej próbuje ustalić, czy w ramach przygotowań do prezydenckich wyborów korespondencyjnych w 2020 roku doszło do nieprawidłowości i nieuzasadnionych wydatków ze Skarbu Państwa. Pierwotnie głosowanie miało się odbyć korespondencyjnie z powodu pandemii Covid-19, ostatecznie jednak prezydenta RP wybrano drogą tradycyjną.