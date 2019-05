„Dla mnie jest to sytuacja niekomfortowa, że policja, którą bardzo szanuję i cenię… że jest dym o to. Wydaje mi się, że nie są to najważniejsze kwestie w kampanii wyborczej” – w ten sposób poseł Marek Opioła skomentował medialne poruszenie wywołane wykorzystaniem przez niego policyjnego Black Hawka w spocie wyborczym.

Na filmie urzędujący szef sejmowej speckomisji w taktycznej kamizelce wychodzi z uruchomionego śmigłowca z napisem policja i wita się z antyterrorystami. Czy poseł widzi coś niestosowanego w wykorzystywaniu wizerunku i sprzętu policji do prywatnej kampanii wyborczej?



Ku zaskoczeniu, nie. Reporter RMF FM w rozmowie z politykiem usłyszał kuriozalne tłumaczenia. Marek Opioła przekonywał, że każdy kandydat w wyborach może się zwrócić do szefa policji o udostępnienie śmigłowca. Co więcej - nie ma mowy, by wykorzystał swą sejmową funkcję i nie ma problemu z użyciem policjantów do prywatnej walki wyborczej.

Dla mnie jest to sytuacja niekomfortowa, że policja, którą bardzo szanuję i cenię... że jest dym o to. Wydaje mi się, że nie są to najważniejsze kwestie w kampanii wyborczej - powiedział w rozmowie z RMF FM.



Komenda główna potwierdza, że Marek Opioła jako szef sejmowej speckomisji zwrócił się o użyczenie śmigłowca do materiału filmowego. Zapewnia jednak, że w prośbie nie było mowy o wyborczym przeznaczeniu spotu. Jak się dowiedziałem, poseł argumentował, że potrzebuje spot do bieżącej pracy szefa komisji.