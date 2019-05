SMS-y agitujące za partią rządzącą w najbliższych wyborach europejskich rozesłano z numeru służbowego Tomasza Pituchy - doradcy wojewody lubelskiego, radnego miejskiego w Lublinie i działacza PIS. Na liście odbiorców znalazł się również nasz reporter.

Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości w Starogardzie Gdańskim / Adam Warżawa / PAP

Rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marek Wieczerzak tłumaczy, że Pitucha ma jeden aparat, a w nim dwie karty: służbową i prywatną. Ta ostatnia się zawiesiła i wysłano sms-y agitujące zostały wysłane z numeru służbowego. Urząd stwierdza, że jest to niedopuszczalne.

Wiadomość, którą otrzymał nasz reporter Krzysztof Kot / Krzysztof Kot / RMF FM



"Wykorzystywanie służbowego telefonu do prowadzenia agitacji wyborczej jest niedopuszczalne i nie może mieć miejsca w lubelskim urzędzie wojewódzkim. Opisane przez pana zdarzenie to efekt pomyłki, a nie świadomego działania. Pan Tomasz Pitucha posługuje się jednym telefonem, w którym są dwie karty SIM, w tym służbowa. Podczas wysyłania wiadomości omyłkowo, zamiast z numeru prywatnego, wysłał SMS do kilku osób z numeru służbowego. To był efekt zawieszenia się prywatnej karty SIM i automatycznego przerzucenia przez telefon na drugą, służbową, czego pan Pitucha nie zauważył" - czytamy w oświadczeniu, które zostało przesłane naszemu reporterowi.

Urzędnicy twierdzą też, że wojewoda nie wyciągnął żadnych konsekwencji wobec radnego. "Trudno mówić w tym przypadku o kosztach, gdyż w ramach abonamentu, który wynosi 20 zł brutto miesięcznie, na tym numerze istnieje nielimitowana liczba bezpłatnych SMS-ów. W związku z tym, że była to oczywista pomyłka, pan wojewoda nie będzie wyciągał żadnych konsekwencji wobec pana Pituchy" - napisano.

Sam zainteresowany nie odbiera telefonu.