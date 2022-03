W poniedziałek, 21 marca, ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Chodzi o osoby, które w wyniku konfliktu zbrojnego przybyły do Polski po 23 lutego tego roku.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem 22 444 02 55 (opłata według stawek operatorów). Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać e-mailem na adres UA@zus.pl. Jak przekazał ZUS, wśród osób obsługujących infolinię są m.in. uchodźcy z Ukrainy.



Konsultanci infolinii udzielają informacji o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS, o tym, jak wypełnić i wysłać wniosek, jak zarejestrować profil na Portalu Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - powiedział PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.



Również na stronie internetowej Zakładu dostępne są informacje w języku ukraińskim. Potrzebujący mogą się dowiedzieć m.in. gdzie i na jakich warunkach mogą uzyskać pomoc - podkreślił.



Docelowo na stronie internetowej ZUS będą publikowane informacje o warunkach uzyskania świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych. Dodatkowo na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostanie udostępnione zakładanie profilu PUE w języku ukraińskim.



Z powodu wojny na Ukrainie ponad dwa miliony obywateli tego państwa wjechało do Polski, szukając schronienia przed skutkami działań zbrojnych.



Na przełomie lutego i marca ZUS przyjął pierwsze rodziny uchodźców z Ukrainy, które korzystają z bazy szkoleniowej Zakładu. Łącznie - jak przekazał ZUS - jest ich ponad trzysta.



W związku z wydarzeniami w Ukrainie pracownicy ZUS zorganizowali także zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli tego kraju. Zebrane produkty zostały przekazane do Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.