Mychajło, ukraiński żołnierz, który walczył w oblężonym przez Rosjan Mariupolu, spotkał się z dziennikarzem RMF FM Markiem Wiosło. Mężczyzna opowiedział, gdzie znajdował się w momencie rozpoczęcia się rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jak wygląda sytuacja w "ostatniej twierdzy" Ukraińców w Mariupolu, czyli zakładach metalurgicznych Azowstal, oraz czy planuje wrócić do ojczyzny.

Mychajło, ukraiński żołnierz, który został ranny w Mariupolu / Józef Polewka / RMF FM

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego. Tego dnia Mychajło razem z oddziałem znajdowali się blisko Mariupola. Trafili tam w ramach rotacji. Pytany o to, czy spodziewał się wybuchu wojny, odpowiedział: Wprost o tym nie wiedzieliśmy. Nikt nam tego nie zakomunikował, ale domyślaliśmy się, co będzie, też oglądamy wiadomości. Na logikę było jasne, że tak się stanie. Przewidywaliśmy, że to nastąpi. Przygotowywaliśmy się, gromadziliśmy zapasy też dla siebie.

Mychajło powiedział, że dowództwo nie informowało żołnierzy o ryzyku rosyjskiego ataku i konieczności przygotowań do wojny. Dodał, że zbrojne działania na terenach wschodniej Ukrainy trwają od 2014 roku. Podkreślił, że "wyzwoliciele" - jak określają się rosyjscy żołnierze - zapowiadali poprawienie sytuacji w Ukrainie, a pogarszają ją i zostawiają za sobą ruiny.

Dowództwo w ciągu kilku dni powiedziało, że możliwy będzie przełom, że trzeba być w gotowości w razie alarmu. Mówili, że jeśli będzie alarm, musimy ruszać do boju. Ale my byliśmy i cały czas jesteśmy gotowi do boju. Zwłaszcza moja brygada. Zawsze ruszaliśmy do boju i dalej będziemy to robić. Niektórzy z nas znaleźli się z w niewoli, inni do tej pory są w Azowstalu, kolejni są ranni, bez rąk, bez nóg, ale nadal jesteśmy gotowi walczyć - zapewniał Mychajło.

Obrońcy Mariupola w Azowstalu od wielu dni znajdują się pod ciężkim ostrzałem, deklarują jednak, że będą walczyć do końca.

Ukraiński żołnierz: Mariupola już nie ma RMF FM

Rosjanie porzucają rannych, nie wracają po zabitych

Rosjanie uderzyli w szpital wojenny, tam gdzie leżeli chłopcy z Azowstalu, pogranicznicy, policja, wszyscy, którzy byli ranni. Połowa z tych, którzy tam leżeli, już nie żyje. Spod gruzów udało się wydobyć nielicznych, dla reszty było już za późno. To jest nie do pomyślenia. Żadna konwencja nie pozwala na takie działania, żeby uderzać w szpitale, w rannych, atakować cywilne obiekty, żeby atakować ludzi ­- mówił żołnierz o działaniach rosyjskiego wojska.

Mychajło podkreślił, że praktycznie nie ma łączności z walczącymi w Azowstalu. Odpowiedzi przychodzą po wielu dniach albo w ogóle. Żołnierz z Mariupola stracił na wojnie wielu przyjaciół i towarzyszy broni.

Powiedział też, że Rosjanie porzucają swoich rannych żołnierzy, skazując ich na pewną śmierć. Nie wracają po ciała zabitych: Tam, gdzie próbowali nas otaczać, do teraz walają się ciała, nie rannych, ale zabitych. Nie zabierają swoich ludzi. Nie rob im to różnicy: "Są ludzie, nie ma ludzi, znajdziemy nowych, przyjadą".

Mimo odniesionych obrażeń, Mychajło planuje wrócić do Ukrainy. Duch walki nie opuścił go nawet wtedy, kiedy ranny leżał w piwnicy jednego z budynków w Mariupolu: Tak już nas wychowano, mamy to w charakterach, zawsze jestem gotowi do boju.

Mychajło o Mariupolu: Miasta nie ma

Ranny w Mariupolu żołnierz powiedział, że miasta już nie ma. Skalę zniszczeń porównał do rosyjskich działań w Syrii, jednak jego zdaniem Mariupol jest zniszczony bardziej niż syryjskie miasta.

Bombardowali wszystko teatry, domy. Mówili, że celują w pułk Azow, ale przecież Azowa w domach rodzinnych nie było. Żeby jakoś wytłumaczyć się z łamania konwencji mówili, że mieli informacje, że koś miał się ukrywać w ostrzeliwanych budynkach - dodał Mychajło.

Mężczyzna opowiedział również o największych dramatach cywilów. Wspomniał o dzieciach rodzących się w czasie wojny, które na świat przychodzą w piwnicach i w nich żyją. O dzieciach, które straciły rodziców i zostały bez opieki: To jest dla mnie najbardziej szokujące, najbardziej żal mi dzieci.

"Nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia od władz"

Obrońcy Mariupola powiedzieli w opublikowanym nagraniu, że mają żal do władz, które nie udzieliły im wsparcia. Ich zarzuty potwierdził Mychajło. Powiedział, że otrzymywali jedynie wodę, jedzenie i lekarstwa, ale w skali nie zaspokajającej potrzeb żołnierzy.

Pytany o to, co dalej stanie się z Mariupolem i okupowanymi przez Rosjan Donieckiem i Krymem odpowiedział zdecydowanie: Odbierzemy! Odbierzemy wszystko, nie wybaczymy, zbierzemy siły i będziemy odbierać. Krym, Donieck, Ługańsk - to nasza ziemia, ziemia Ukrainy.