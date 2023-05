"Naszym zwycięstwem jest pokój" - powiedział w sobotę przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą w Rzymie. Cytowany przez włoskie media zastrzegł zarazem, że pokój musi przewidywać sprawiedliwość na całym terytorium Ukrainy. Prezydent Włoch powiedział Zełenskiemu, że pokój nie może być "kapitulacją".

Wołodymyr Zełenski we Włoszech / PAP/EPA/ANGELO CARCONI / PAP

Jak podała włoska agencja Ansa, ukraiński prezydent powiedział Mattarelli w Pałacu na Kwirynale: "Jestem tu, by podziękować Włochom. Chciałbym objąć wszystkich Włochów, każdego po kolei za wsparcie, jakie jest nam stale udzielane na wszystkich poziomach". Zaznaczył zarazem, że wsparcie to nie zmieniło się wraz ze zmianą rządów we Włoszech.

"Mamy z Włochami wspólne wartości. Jesteśmy za pokojem, naszym zwycięstwem jest pokój. Jesteśmy otwarci na każdy międzynarodowy wkład, ale wojny doświadczamy na naszym terytorium, a pokój musi przewidywać sprawiedliwość na naszym obszarze" - oświadczył Zełenski.