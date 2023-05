18:15

Członek Rady Bezpieczeństwa Rosji ostrzegł, że im bardziej destruktywną broń Zachód dostarcza Ukrainie, tym większe jest ryzyko "nuklearnej apokalipsy" - podała agencja Reutera.

18:02

Postrzegałbym to jako udaną ukraińską dywersję czy wręcz jako udany trolling, a nie jako działania o charakterze stricte militarnym, z jednym zastrzeżeniem - Ukraina się szykuje do kontrofensywy - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Adam Eberhardt, odnosząc się do działań prowadzonych przez dywersantów na terenie rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego.

Jego zdaniem, siły ukraińskie chcą w ten sposób osłabić rosyjską obecność tam, gdzie ostatecznie zaatakują.

17:48

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kardynał Matteo Zuppi, któremu papież Franciszek powierzył zadanie poprowadzenia misji w sprawie Ukrainy, oświadczył, że nie można pozwolić na to, aby "pozostała tylko bezwzględna logika konfliktu".

W wystąpieniu podczas obrad Konferencji Episkopatu kardynał Zuppi oświadczył: "Jesteśmy wdzięczni papieżowi Franciszkowi za jego proroctwo, tak dzisiaj rzadkie, kiedy mówienie o pokoju wydaje się unikaniem zajęcia stanowiska albo nieuznawaniem odpowiedzialności. Jego głos jest przepełniony głębokim niepokojem - niekiedy niewyrażonym, często niewysłuchanym - narodów, które potrzebują pokoju".

Wojna to pandemia. Dotyczy nas wszystkich - dodał metropolita Bolonii. Dla nas pokój jest nie tylko pragnieniem, ale samą rzeczywistością Kościoła, która wyrasta z eucharystii i z Ewangelii - wyjaśnił.

Kościół i chrześcijanie wierzą w pokój; wszyscy jesteśmy wezwani, by pracować na rzecz pokoju, tym bardziej w straszliwej burzy konfliktów - stwierdził kardynał Zuppi. Jak zaznaczył, trzeba za papieżem pytać o to, "gdzie są twórcze wysiłki na rzecz pokoju" po to, aby nie pozostała tylko "bezwzględna logika konfliktu".

17:33

Pożar w fabryce traktorów w Kursku - podał portal Nexta.