Szefowie dyplomacji Ukrainy, Niemiec, Polski, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, UE i Stanów Zjednoczonych zostali zaproszeni na spotkanie na temat wojny Rosji z Ukrainą. Szczyt ma odbyć się we Francji 12 lutego, ale nie jest jasne, czy pojawi się tam nowy sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Marco Rubio / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP / East News

Władze Ukrainy nie kontaktowały się jeszcze na oficjalnym szczeblu z nową administracją Białego Domu, więc spotkanie na poziomie ministerialnym może być pierwszą ku temu okazją.

Wysoka przedstawiciel dyplomacji UE, Kaja Kallas informowała jeszcze w poniedziałek, że wystosowała zaproszenie dla Rubio, by ten "wyjaśnił stanowisko USA".

Sekretarz stanu skrytykował perspektywę spotkania, ale Kallas przekazała później, że odbyła z nim rozmowę telefoniczną, w czasie której omówiono kwestie związane z rosyjską inwazją oraz wpływem Iranu i Chin.

To jasne, że chcemy, by ta wojna się skończyła. Słyszeliście prezydenta Trumpa, który mówił, że chce być przywódcą promującym pokój i zakańczającym konflikty, ale to nie będzie łatwe - mówił Rubio tydzień temu, dodając że jest oczywiste, iż w przypadku takich negocjacji pokojowych, obie strony konfliktu "będą musiały z czegoś zrezygnować".