Mieszkaniec obwodu permskiego Dmitrij Zielenski, który w 2019 roku został skazany na 11 lat więzienia za zamordowanie swojej dziewczyny i zmielenie jej ciała w maszynce do mięsa, został ułaskawiony za udział w wojnie z Ukrainą.

Tatiana Melechina i Dmitrij Zielenski / vk.com /

O ułaskawieniu poinformowała matka mężczyzny, mieszkańca rosyjskiego Kraju Permskiego. Sprawę przytoczyło Radio Swoboda.

Dmitrij Zielenski zamordował 27-letnią Tatianę Melechiną, która była jego dziewczyną. Udusił ją podczas kłótni. Po zabójstwie Rosjanin sam się zgłosił na policję.

Rozczłonkowałem ciało, zmieliłem je w maszynce do mięsa, spakowałem kości do trzech worków i wrzuciłem je do rzeki - zeznał podczas przesłuchania. W 2019 roku sąd skazał go na 11 lat więzienia.

Z relacji matki Zielenskiego wynika, że w listopadzie 2022 roku zadzwonił do niej syn i powiedział, że ma podpisany półroczny kontrakt z Grupą Wagnera i przebywa na froncie w obwodzie ługańskim. Wiosną tego roku Rosjanin ponownie skontaktował się z matką.