​Prezydent Chin Xi Jinping przygotowuje się do spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Moskwie - podaje "The Wall Street Journal". Wizyta planowana jest w najbliższych miesiącach.

Władimir Putin i Xi Jinping / SERGEI BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL / PAP/EPA

Jak podaje "WSJ", Pekin zamierza ogrywać bardziej aktywną rolę w rozwiązaniu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Podczas spotkania z Putinem Xi Jinping planuje poruszyć kwestię możliwych wielostronnych rozmów pokojowych. Chce także zaapelować do prezydenta Rosji, by nie używał broni nuklearnej.

Dokładna data wyjazdu chińskiego przywódcy nie jest jeszcze ustalona, planowanie jest na wczesnym etapie. "WSJ" wskazuje, że Xi Jinping może odwiedzić Rosję w kwietniu lub maju.

Chiński urzędnik w Moskwie

W Moskwie doszło natomiast do spotkania członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin Wanga Yi z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołajem Patruszewem. Yi powiedział, że stosunki chińsko-rosyjskie są "mocne jak skała" i wytrzymają jakikolwiek sprawdzian zmiennej sytuacji międzynarodowej.

Jutro Yi ma spotkać się z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Kreml nie wyklucza także spotkania chińskiego polityka z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Chiński plan dla Ukrainy

Chiny opracowały projekt planu pokojowego dla Rosji i Ukrainy. Według "Kommiersanta" może on zostać upubliczniony 24 lutego - w rocznicę rosyjskiej inwazji.

Według Bloomberga, który poznał szczegóły chińskiej strategii, plan będzie zakładał m.in. wezwanie do wstrzymania dostaw broni do Kijowa oraz żądanie zawieszenia broni. Wang Yi wcześniej mówił, że propozycja będzie zawierała wezwania do poszanowania integralności terytorialnej, ochrony obiektów jądrowych i sprzeciwu wobec użycia broni biochemicznej.