Ukraińskie służby prowadzą dochodzenie w sprawie nielegalnych wakacji jednego z polityków. Jurij Aristow, wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego, Obrony i Wywiadu w Radzie Najwyższej Ukrainy zgłosił chorobowe, po czym poleciał z żoną i dziećmi na Malediwy – mimo że przedstawiciele władz Ukrainy mają zakaz wyjazdów na zagraniczne urlopy podczas wojny.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jurij Aristow, wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego, Obrony i Wywiadu w Radzie Najwyższej Ukrainy złożył mandat, ale na tym nie kończą się jego problemy. Ukraińska prokuratura wszczęła dochodzenie w spawie jego wyjazdu na ekskluzywne wakacje na Malediwach, mimo trwającej wojny z Rosją.

Śledztwo koncentruje się na podaniu fałszywych informacji o celu podróży.

Jurij Aristow przebywał poza granicami Ukrainy od 5 czerwca do 22 lipca.

Najpierw wyjechał do Polski w trzydniową podróż służbową. Następnie, przebywając poza granicami swojego kraju, wziął "L4".

Z ustaleń śledczych wynika, że zaświadczenie chorobowe zostało wystawione przez jedną z prywatnych klinik w Kijowie. W systemie ktoś wpisał nieprawdziwe informacje, na podstawie których bez jakiegokolwiek badania uzyskał on zwolnienie lekarskie.

W tym czasie 48-letni polityk z żoną i dziećmi poleciał na Malediwy. Zatrzymał się w 5-gwiazdkowym hotelu Waldorf Astoria na prywatnej wyspie Ithaafushi. Można się do niej dostać tylko na pokładzie jachtu. Hotel oferuje pobyt w jednej ze 119 willi z prywatnym basenem, a restauracja serwuje posiłki przygotowywane przez kucharza nagrodzonego gwiazdkami Michelin.

Jak zauważa "The Times", jedna doba pobytu w tym hotelu kosztuje - w zależności od willi - od 3 000 do nawet 25 000 funtów. Przeciętne wynagrodzenie w Ukrainie to 300 funtów.

/ foto: SSU /

/ foto: SSU /

Obowiązujące w Ukrainie prawo zabrania urzędnikom państwowym wyjazdu na wypoczynek za granicą w związku z trwającą w tym kraju wojną.

Prezydent Wołodymyr Zełenski potępił "zdradę" swojego współpracownika. W wystąpieniu mówił o swojej wściekłości oraz że nie wybaczy tym, którzy próbują się wzbogacić lub uchylać od odpowiedzialności podczas rosyjskiej inwazji.

Jurijowi Aristowowi grozi do 3 lat więzienia.