Radio Swoboda opublikowało zdjęcie satelitarne z lotniska wykonane 19 lutego. Widać na nim m.in. samolot A-50. "Zdjęcie satelitarne pokazuje również prawdopodobne położenie rosyjskich myśliwców MiG-31" - poinformowano.

Oficjalnie Mińsk w żaden sposób nie skomentował tej sprawy. Wczoraj Alaksandr Łukaszenka zwołał jednak naradę szefów najważniejszych struktur siłowych, w tym ministerstwa obrony, KGB, straży granicznej i MSW. Zażądał od nich "najsurowszej dyscypliny" w zakresie wykrywania zagrożeń na granicach kraju i reagowania na te zagrożenia.

"Unikalna maszyna"

Berijew Iljuszyn A-50 to samolot wczesnego ostrzegania. Został zbudowany na podstawie transportowego Ił-76 przy współpracy Iljuszyna i Berijewa. Jego głównym zadaniem jest wykrywanie wrogich celów na bardzo dalekich odległościach na lądzie, w powietrzu i wodzie.

Rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych pułkownik Jurij Ihnat powiedział, że samolot wczesnego ostrzegania A-50 to "unikalna maszyna", która towarzyszy rosyjskim atakom dronami i rakietami na terytorium Ukrainy.

(Ten samolot - przyp. red.) prowadzi rozpoznanie naszego terytorium, radiolokacyjne rozpoznanie, skanuje nasze środki obrony powietrznej, wykrywa miejsca ich rozmieszczenia, monitoruje ruchy naszych samolotów. Jest używany w trakcie ataków rakietami manewrującymi - wyjaśnił Ihnat.

W trakcie ataków dronami samolot wczesnego ostrzegania A-50 ustala miejsca, gdzie znajdują się systemy obrony powietrznej Ukrainy.

"A-50 Mainstay to rosyjska powietrzna platforma wczesnego ostrzegania i kontroli. Jej rolą jest budowanie rozpoznanego obrazu przestrzeni powietrznej i zapewnianie koordynacji sąsiadującym samolotom myśliwskim. Odpowiedzialność i zniszczenia nie zostały oficjalnie potwierdzone. Jednak utrata A-50 Mainstay byłaby znacząca, ponieważ ma on kluczowe znaczenie dla rosyjskich operacji powietrznych w zakresie dostarczania obrazu przestrzeni powietrznej. Prawdopodobnie w służbie pozostanie 6 sprawnych A-50, co jeszcze bardziej ograniczy rosyjskie operacje powietrzne" - przekazało dziś brytyjskie ministerstwo obrony.