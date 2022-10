Władimir Putin zwołał na poniedziałek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa - podaje państwowa agencja informacyjna Ria Novosti. Nie podano jednak, jakie tematy zostaną poruszone. Rosyjscy gubernatorzy grożą atakami rakietowymi na "duże miasta" Ukrainy po eksplozji na Moście Krymskim. Sytuacja jest wyjątkowo trudna na froncie w rejonie Bachmutu, w obwodzie donieckim, gdzie toczą się ciężkie walki. Siły ukraińskie utrzymują swoje pozycje - powiedział w sobotę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wojska rosyjskie ostrzelały w niedzielę nad ranem miasto Zaporoże w południowo wschodniej Ukrainie, stolicę obwodu zaporoskiego. Według lokalnych władz wystrzelono co najmniej 10 rakiet m. in. na budynki mieszkalne. Zginęło 12 osób. Niedziela jest 228. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. O najważniejszych wydarzeniach piszemy w naszym raporcie.

Zniszczenia po ostrzale Zaporoża / Ukrainian Security Service HANDOUT / PAP/EPA

19:47

Od początku kontrofensywy, która rozpoczęła się pod koniec sierpnia Ukraina odzyskała ponad 1170 km2 terytorium na południu regionu chersońskiego - przekazała rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.

19:16

Co najmniej 13 osób, w tym jedno dziecko, zginęło w wyniku rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na domy mieszkalne w Zaporożu, na południu Ukrainy. Rannych jest 89 osób, wśród których 11 to dzieci. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba apeluje o zaostrzenie sankcji i dostawy systemów obrony powietrznej.

18:58

Putin mógłby dziś zakończyć wojnę, wycofując wojska z Ukrainy - podał Biały Dom.

18:29

18:03

Specjaliści naprawili linię wysokiego napięcia w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej ostrzelanej przez Rosjan - podaje Ukrinform.

18:00

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś zwrócił się w niedzielę do instytucji unijnych – Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych - by ostrzegły Białoruś przed prowokacjami względem Ukrainy - przekazało źródło unijne.

Białoruś wysłała notę dyplomatyczną do Kijowa, wzywając Ukrainę do zaprzestania względem niej prowokacji. Z informacji PAP wynika, że zdaniem Polski, to dowód na to, że presja Rosji na Mińsk rośnie i białoruska nota może być elementem prowokacji, której ostatecznym celem byłoby zmuszenie Białorusi do wysłania wojsk na Ukrainę.

17:33

Wybuch na Moście Kerczeńskim miał raczej znaczenie symboliczno-polityczne niż typowo strategiczne. Wpłynie na nastroje społeczne w Rosji, a także osłabia pozycję Władimira Putina wewnątrz kraju – powiedział dr Bartłomiej Gajos, historyk z Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego.

17:09

Rosyjskie władze okupacyjne w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, ewakuują swoje rodziny na Krym - powiadomił deputowany do rady obwodu chersońskiego Serhij Chłań. "Z Nowej Kachowki kierownictwo władz okupacyjnych wywiozło 12 autobusów z rodzinami, rozumiejąc, że długo się tam nie utrzymają - przekazał owiadomił Chłań na Facebooku.



16:41

Przedstawiciel administracji USA John Kirby odmówił w niedzielę komentarza na temat sobotniej eksplozji, która uszkodziła rosyjski most drogowo-kolejowy na Krym, ale potwierdził, że Stany Zjednoczone będą nadal dostarczać Ukrainie broń. Przypomniał także, że to Władimir Putin rozpoczął wojnę i mógłby ją zakończyć, gdyby zechciał.

„Tak naprawdę nie mamy nic więcej do dodania do raportów o eksplozji na moście. Po prostu nie mam nic, co mógłbym do nich dodać dziś rano” - powiedział Kirby w telewizji ABC.

16:19

Wybuch na moście nad Cieśniną Kerczeńską spowoduje ograniczenie jego przepustowości, co znacząco wpłynie na już i tak nadwyrężoną zdolność Rosji do utrzymania sił na południowej Ukrainie - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w sobotnim wybuchu, który uszkodził most nad Cieśniną Kerczeńską, przeprawę drogową i kolejową łączącą okupowany przez Rosję Krym z obwodem krasnodarskim w Rosji, dwa z czterech pasów jezdni zapadły się w kilku miejscach na długości około 250 m.

16:12

Wartość kontraktów państwowych na zapewnienie bezpieczeństwa mostu prowadzącego na Krym przekracza 2 mld rubli (32 mln USD), ochrona wyłącznie samochodowej części mostu powinna w br. kosztować 700 mln rubli (11,2 mln USD) - podała rosyjska redakcja BBC News.

16:12

15:53

Rosyjscy gubernatorzy grożą atakami rakietowymi na "duże miasta" Ukrainy w "pragnieniu zemsty" za wybuch mostu na Krymie - podaje portal dailymail-co-uk. Czołowy propagandysta Putina wzywa do wojny totalnej i powrotu do brutalnych operacji z czasów stalinowskich.

15:15

Niemiecka minister obrony Christine Lambrecht ogłosiła dostawy systemu obrony powietrznej IRIS-T oraz 100 czołgów od Grecji i Słowacji do Ukrainy donosi CNN.

14:46

Państwa UE chcą przeszkolić ok. 15 tys. ukraińskich żołnierzy - informuje agencja dpa, powołując się na informacje dzienników "Spiegel" i "Welt am Sonntag". W tej sprawie zapadają już odpowiednie decyzje w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa UE.

14:44

Siły ukraińskie wyzwoliły wieś Stelmachiwka w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował lojalny wobec Kijowa szef władz tego regionu Serhij Hajdaj.

Telegram

14:42

Prezydent Rosji Władimir Putin nakłania białoruskiego przywódcę Alaksandra Łukaszenkę do otwartego wstąpienia w wojnę na Ukrainie - powiadomił ukraiński wywiad wojskowy.

13:30

Około 20 ciał cywilów i wojskowych ukraińskich ekshumowano dotąd z miejsc pochówku w Łymanie, mieście w obwodzie donieckim na wschodzie kraju, wyzwolonym niedawno spod okupacji rosyjskiej - poinformowały w niedzielę służby prasowe policji ukraińskiej.

12:31

Eksplozja na tak zwanym moście Putina to naszym zdaniem wewnętrzna operacja jednej z rosyjskich służb specjalnych - stwierdził w wywiadzie dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera" w niedzielę Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy. Jak dodał, wybuch i pożar na Moście Krymskim to dowód konfliktu między resortem obrony Rosji a służbami.

12:10

Wojskowy z Rosji, który w połowie września trafił na front i poddał się po 12 dniach, zeznał Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), że był zaszokowany wyposażeniem żołnierzy ukraińskich i tym, że w ciągu minuty zniszczyli oni jego oddział - informuje SBU.

12:01

Władze w Mińsku przekazały ukraińskiemu ambasadorowi notę, w której zarzuciły Ukrainie zamiar zaatakowania Białorusi. Te twierdzenia nie są prawdziwe i mogą być elementem planu Rosji, by dokonać prowokacji i oskarżyć Ukrainę - ogłosiło w niedzielę MSZ w Kijowie.

11:35

Jak podaje Ukraińska Prawda, Rosjanie z samolotu ostrzelali konwój samochodów cywilnych w Chersoniu. Zginęło 5 osób.

11:28

Zimbabwe wspiera Rosję.

10:46

Zabijając cywilów, Rosja okazuje słabość - oświadczyła w niedzielę pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska, odnosząc się do nocnego rosyjskiego ostrzału budynków mieszkalnych w mieście Zaporoże, w wyniku którego zginęło 12 osób, a 50 zostało rannych.



10:30

10:20

Zniszczenia po ataku w Zaporożu.

10:15

Absolutna nikczemność. Absolutne zło. Barbarzyńcy i terroryści (...) poniosą odpowiedzialność - napisał w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski o nocnym rosyjskim ostrzale miasta Zaporoże, w wyniku którego zginęło 12 osób, a 49 zostało rannych.

10:01

Bilans rosyjskich strat przygotowanych przez ukraińską armię.

09:42

Ukraiński wywiad wojskowy HUR udaremnił prowokację, w której rosyjskie służby specjalne, używając techniki deep fake, podszywały się pod premiera Ukrainy Denysa Szmyhala i dzwoniły do szefa tureckiej firmy, produkującej drony Haluka Bayraktara - podała w niedzielę agencja Ukrinform.

09:39

Wybuch na moście nad Cieśniną Kerczeńską spowoduje ograniczenie jego przepustowości, co znacząco wpłynie na już i tak nadwyrężoną zdolność Rosji do utrzymania sił na południowej Ukrainie - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.



08:03

Sobotnia eksplozja na Moście Krymskim nie zakłóci trwale rosyjskich linii komunikacji, ale najpewniej utrudni na pewien czas logistykę i doprowadzi do opóźnień w transporcie żołnierzy i sprzętu na Krym - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

07:21

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził w porannym komunikacie w niedzielę rosyjski ostrzał Zaporoża, miasta na południowym wschodzie kraju. Sztab poinformował o "dziesiątkach zabitych i rannych". Władze regionalne powiadomiły o 17 zabitych w ataku.

06:21

Atak rakietowy na Zaporoże.

06:20

Wojska rosyjskie ostrzelały w niedzielę nad ranem miasto Zaporoże w południowo wschodniej Ukrainie, stolicę obwodu zaporoskiego. Według lokalnych władz wystrzelono co najmniej 10 rakiet m. in. na budynki mieszkalne. Zginęło 17 osób.



06:16

Ukraińska gospodarka skurczyła się w ciągu trzech kwartałów 2022 r. o 30 proc w porównaniu z takim samym okresem 2021 r., głównie z powodu rosyjskiej inwazji - poinformowało w sobotę ministerstwo gospodarki Ukrainy.

06:12

Przywrócono kursowanie pociągów towarowych i pasażerskich na Moście Krymskim uszkodzonym przez eksplozję w sobotę rano - poinformował w nocy z soboty na niedzielę portal Ukrainska Pravda powołując się na rosyjskie Ministerstwo Transportu.



06:04

Sytuacja jest wyjątkowo trudna na froncie w rejonie Bachmutu, w obwodzie donieckim, gdzie toczą się ciężkie walki. Siły ukraińskie utrzymują swoje pozycje - powiedział w sobotę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.