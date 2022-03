Gdzie jest Władimir Putin? Jaki jest jego stan psychiczny? W mediach coraz częściej pojawiają się też pytania dotyczące rosyjskiego prezydenta. Amerykańscy urzędnicy sugerują, że jest całkowicie odizolowany, otoczony jedynie grupą swoich pochlebców. Kim zatem są najbliżsi doradcy prezydenta Rosji?

Władimir Putin / MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN POOL / SPUTNIK / PAP/EPA

Siergiej Szojgu

Krąg najbliższych doradców Putina otwiera minister obrony Rosji Siegiej Szojgu. Jego stosunki z rosyjskim prezydentem są bardzo zażyłe. Nie tylko razem omawiają plany wojskowe, ale spędzają też wolny czas - na polowaniach, łowieniu ryb czy podróżując na Syberię. W niektórych kręgach wymieniany jest jako następca Putina.

Został doceniony przez Putina za sukces w aneksji Krymu w 2014 roku. Odpowiadał także za akcje wywiadu wojskowego GRU, oskarżonego o ataki z użyciem nowiczoka na byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala w 2018 roku i lidera opozycji Aleksieja Nawalnego w 2020 roku.

Narada u Putina / PAP/ITAR-TASS

Szojgu nie tylko odpowiada za wojsko. Odpowiada także za rosyjską ideologię - podkreśla rosyjski ekspert ds. bezpieczeństwa i pisarz Andriej Sołdatow. Według niego Szojgu jest wciąż jedną z najbardziej wpływowych osób w otoczeniu Putina.

Walerij Gierasimow i Siergiej Szojgu / ALEXEI NIKOLSKY / PAP/EPA

Specjalistka od konfliktów zbrojnych Wera Mironowa zwraca natomiast uwagę na zdjęcie zrobione trzy dni po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę. Widać na nim Putina, Szojgu i szefa sztabu zbrojnego rosyjskiej armii Waleriego Gierasimowa. Ci dwaj ostatni siedzą na samym końcu stołu, oddaleni od Putina. Mironowa zwraca uwagę na ich miny. Wyglądają, jakby byli na pogrzebie - komentuje.

Walerij Gierasimow

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej miał jedno zadanie - szybko zająć Ukrainę.

Walerij Gierasimow, często opisywany jako człowiek z kamienną twarzą, odgrywał istotną rolę podczas wojny w Czeczenii, aneksji Krymu.

Według niektórych raportów został teraz odsunięty na boczny tor z powodu słabego postępu rosyjskiej inwazji w Ukrainie i niskiego morale wśród żołnierzy.

Nikołaj Patruszew

Nikołaj Patruszew / ALEXEI NIKOLSKY / PAP/ITAR-TASS

Dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej to, jak mówi prof. Ben Nobel, specjalista od polityki rosyjskiej z University College London, "największy jastrząb wśród jastrzębi". Według niego Zachód chce dopaść Rosję od lat - mówi Noble.

Patruszew jest jednym z trzech najbardziej lojalnych ludzi Putina. Współpracuje z nim od lat 70. XX wieku - od czasów KGB. Był szefem FSB w latach 1999-2008. To on brał udział w dziwacznym spotkaniu rosyjskiej rady bezpieczeństwa, trzy dni przed inwazją w Ukrainie, w sprawie uznania niepodległości republik donieckiej i ługańskiej.

Aleksandr Bortnikow

Aleksandr Bortnikow / Sputnik / PAP/EPA

Bortnikow stoi na czele FSB od 2008. Zastąpił na tym stanowisku Patruszewa. Zna się z nim i z Putinem także od czasów KGB, od lat 70. XX wieku. Według Sołdatowa Bortnikow odgrywa istotną rolę w otoczeniu rosyjskiego prezydenta, nie jest jednak najważniejszym doradcą.

Siergiej Naryszkin

Dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej wymieniany jest jako członek wiernego Putinowi trio z czasów leningradzkich (obecnego Petersburga): Patruszew-Bortnikow-Naryszkin. Współpracuje z Putinem od lat 90., był m.in. przewodniczącym Dumy. Jest też szefem Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego i zdaniem Sołdatowa to on inspiruje ideologię Putina.

Ostatnio Naryszkin wypadł bardzo słabo podczas narady ws. Donbasu. Mówił cicho, jąkał się, był rugany w świetle kamer przez Putina. Zdaniem ekspertów była to jednak zagrywka Putina, który chciał, żeby Naryszkin "wyszedł na głupka".

Siergiej Ławrow

Siergiej Ławrow / RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY / HANDOUT / PAP/EPA

Szef rosyjskiej dyplomacji odgrywa ważną rolą od 18 lat. Jak zauważają eksperci, to dowód na to, że Putin polega na zaufanych, sprawdzonych w przeszłości osobach.

Walentina Matwijenko

Walentina Matwijenko / ALEXEI NIKOLSKY / PAP/EPA

Przewodnicząca Rady Federacji Rosyjskiej to jedyna kobieta w kręgu najbliższych doradców Putina. Także ona jest wierna Putinowi jeszcze od czasów, gdy działał w KGB. Nie jest jednak uważana za głównego doradcę. Jej rolą - jak zauważają eksperci - jest sprawianie wrażenia, że to w Radzie Federacji prowadzone są dyskusje i to pod ich wpływem Putin podejmuje decyzje.

Pozostali doradcy Putina

Wiktor Zołotow / SERGEI KARPUKHIN / POOL / PAP/EPA

W bliskim kręgu Putina jest też Wiktor Zołotow - obecny dyrektor Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji - Rosgwardii - to były ochroniarz Putina. Rosgwardia została stworzona przez prezydenta 6 lat temu, na wzór pretorian z czasów Imperium Rzymskiego.

Pozostały krąg doradców Putina to: premier Rosji Michaił Miszustin, mer Moskwy Siergiej Sobianin, szef Rosneftu Igor Sechin oraz bracia miliarderzy - Borys i Arkady Rotenberg, przyjaciele Putina jeszcze z czasów dzieciństwa. Rotenbergowie w 2020 roku zostali uznani przez magazyn "Forbes" za najbogatszą rodzinę w Rosji.