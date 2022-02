W Kijowie wylądował kolejny transport zawierający 84 tony amerykańskiej amunicji dla sił zbrojnych Ukrainy - poinformował w nocy ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow.

Ukraińscy żołnierze, zdj. ilustracyjne / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

"Drodzy przyjaciele, piąty samolot wylądował w Kijowie! Kolejne 84 tony amunicji różnego kalibru dotarły na Ukrainę ze Stanów Zjednoczonych. Oczekujemy kolejnych transportów w nadchodzących dniach" - napisał na Facebooku Reznikow.

To kolejna partia pomocy od USA w ramach pakietu wsparcia dla Ukrainy o wartości 200 mln dolarów, utworzonego w reakcji na pogarszającą się sytuację na ukraińsko-rosyjskiej granicy.



Według danych strony amerykańskiej od 2014 roku USA przekazały Ukrainie wsparcie w dziedzinie obronności o wartości ponad 2,7 mld dolarów, z czego 650 mln zatwierdzono w ubiegłym roku. To m.in. pakiet pomocy w wysokości 200 mln dolarów, który w styczniu zaczął być dostarczany do Kijowa.



USA przekazały Ukrainie m.in. systemy przeciwpancerne Javelin. Radio Swoboda oszacowało, że do końca zeszłego roku Ukraina otrzymała prawie 80 wyrzutni i 540 pocisków tego typu. 25 stycznia do Kijowa dostarczono z USA 276 pocisków Javelin.