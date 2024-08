Samoloty F-16 są już na Ukrainie i wykonują zadania na niebie. W niedzielę, w trakcie Dnia Sił Powietrznych potwierdził to prezydent Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w trakcie Dnia Sił Powietrznych przed ukraińskim F-16. 04.08.2024 r. / SERGEI SUPINSKY/AFP/East News / AFP

Często słyszeliśmy słowo "niemożliwe", ale uczyniliśmy możliwym to, co było naszą ambicją, naszą potrzebą obronną. A teraz to już rzeczywistość na naszym niebie - F-16 są w Ukrainie. Osiągnęliśmy to. Jestem dumny z naszych chłopaków, którzy opanowali te samoloty i już zaczęli ich używać dla naszego państwa - powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.