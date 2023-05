"Rosjanie wywożą z anektowanego Krymu dokumenty i inne dowody, świadczące o ich nielegalnych działaniach" - powiedziała w telewizji Espreso rzeczniczka armii ukraińskiej na południu kraju Natalia Humeniuk. "Nie zachęcamy, ani nie umożliwiamy Ukraińcom ataków na terytorium Rosji, ale to Rosja jest agresorem, zaś Ukraina sama decyduje, jak prowadzić działania wojenne" - oświadczył rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller, komentując dzisiejsze wydarzenia w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim. Siły Zbrojne Ukrainy zapewniają, że wojsko tego kraju wciąż jest w Bachmucie. Najważniejsze wydarzenia związane z 453. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieraliśmy w naszej relacji z 22.05.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraiński żołnierz podczas działań we wschodniej Ukrainy / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

23:33

Szkoły w Czechach, a później w Polsce, Słowacji i Niemczech będą miały bezpłatny dostęp do multimedialnego programu edukacyjnego GULAG XR o represjach sowieckich.

Chcemy pokazać, że represje nie dotyczyły tylko sowieckich obywateli - powiedział PAP szef projektu Sztiepan Czernouszek.

22:56

Stany Zjednoczone uważają za priorytetowe zadanie dostarczenie Ukrainie samolotów F-16 w najbliższych miesiącach we współpracy z sojusznikami i partnerami - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller.

Prezydent Biden wyraźnie podkreślił, że zaczniemy szkolić ukraińskie wojsko do pilotowania F-16. I będziemy współpracować z naszymi sojusznikami i partnerami, aby zapewnić Ukrainie samoloty F-16 - podkreślił Miller.

Miller zaznaczył, że nie wie jeszcze, kiedy i jak to się stanie, ani z jakich krajów będą dostarczone samoloty. Ale to jest dla nas priorytetem i zaczniemy go wdrażać w najbliższych miesiącach - podkreślił przedstawiciel Departamentu Stanu .

22:30

W wyniku trwającej od przeszło miesiąca fali upałów w krajach Azji Południowo-Wschodniej zanotowano zwiększenie o jedną trzecią importu węgla do Azji w porównaniu do ubiegłego roku - podała w sobotę agencja Bloomberg, cytując raport firmy analitycznej Kpler.

Z raportu wynika, że eksport węgla z Rosji do Azji wyniósł w kwietniu 7,46 mln ton, czyli o około jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. W tym roku zanotowano znaczny wzrost eksportu węgla energetycznego i gazu ziemnego, dwóch paliw najczęściej wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej.

22:23

Ukraińska armia poinformowała w poniedziałek, że rosyjskie lotnictwo straciło kolejne dwie maszyny - myśliwiec Su-35 i śmigłowiec Mi-24. Samolot bojowy został zniszczony w niedzielę u wybrzeży Morza Czarnego w obwodzie chersońskim, z kolei śmigłowiec zestrzelono w pobliżu Nju-Jorku w obwodzie donieckim.

22:11

W ostatnich dniach na przejściach granicznych coraz więcej Finów i innych obywateli UE, udających się do Rosji np. po tanie paliwo, musiało zawrócić. Tych, którzy przejechali przez granicę, FSB, po wejściu Finów do NATO, wypytywała m.in. o stopień wojskowy - podają fińskie media.

22:00

Grupa Wagnera stara się wykorzystać Mali do przewożenia przez ten kraj sprzętu wojskowego przeznaczonego do walk w Ukrainie - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller.

Wagnerowcy chcą w ten sposób ukryć zakupy broni z krajów trzecich.

21:52

Społeczność międzynarodowa byłaby w błędzie, gdyby uważała, że wojna na Ukrainie całkowicie osłabiła Rosję i że nie jest ona już zdolna do nowych strategicznych "niespodzianek" - powiedziała łotewska minister obrony Ināra Mūrniece.

21:45

Rosyjski śmigłowiec bojowy Mi-24 został strącony w pobliżu Nju-Jorku w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowała na Facebooku 24. Samodzielna Brygada Zmechanizowana imienia króla Daniela Halickiego.

21:37

Sąd w rosyjskim Wołgogradzie skazał na dwa miesiące Nikitę Żurawela, podejrzanego o spalenie Koranu przed meczem - poinformowała agencja TASS.

21:31

Rosjanie wywożą z anektowanego Krymu dokumenty i inne dowody, świadczące o ich nielegalnych działaniach - powiedziała w telewizji Espreso rzeczniczka armii ukraińskiej na południu kraju Natalia Humeniuk.

Według niej Rosjanie próbują wywieźć przez Most Kerczeński "wszystko to, co dla nich wartościowe, i to, co może być wartościowe dla międzynarodowego trybunału". Są to dokumenty, które potwierdzają ich bezprawne działania.

Rzeczniczka przekazała też, że Rosjanie wywożą wszystko to, co może być wykorzystane przeciwko nim po odzyskaniu przez Kijów kontroli nad półwyspem.

Przedstawiciele sił okupacyjnych wywożą z Krymu również członków swoich rodzin, a niektórzy wojskowi piszą wnioski o urlop i chcą opuścić półwysep - powiedziała Natalia Humeniuk.

21:24

Jednym z członków "ukraińskiej grupy dywersyjnej", która wkroczyła na teren rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego", był nacjonalista Aleksiej Lewkin - donosi agencja informacyjna TASS. Mężczyzna został wpisany na listę poszukiwanych.

21:16

Telegramowy kanał Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego opublikował dwa filmy, z których wynika, że dywersancji przejęli rosyjski transporter opancerzony BTR-82A.