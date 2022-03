Ukraińskie siły zbrojne zamieściły na Twitterze zdjęcie rozbitego telefonu należącego - do jak podały - żołnierza rosyjskiego, który zginął na Ukrainie. W komentarzu napisano: "Rosyjscy rodzice, wasze dzieci nie są na ćwiczeniach".

Zdjęcie z materiału informacyjnego udostępnionego przez serwis prasowy rosyjskiego Ministerstwa Obrony / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT / PAP/EPA

"Zatrzymajcie wojnę, wychodźcie na ulice, bo wasze dzieci umrą - tak, jak właściciel tego telefonu" - czytamy w podpisie pod zdjęciem.



Bardzo złe nastroje, brak dyscypliny, dezorientacja i fatalne morale - tak psychiczny stan atakujących Ukrainę rosyjskich żołnierzy opisują zarówno Ukraińcy, jak analizujący rozwój wydarzeń dowódcy w Polsce.



Tę złą kondycję potwierdzają m.in. publikowane przez Ukraińców w portalach społecznościowych filmy. Na jednym z nich ukraiński żołnierz pokazuje przeterminowane o 7 lat racje żywnościowe, wydane rosyjskim oddziałom.

BBC: W szpitalach w Ukrainie zaczyna brakować tlenu

W szpitalach w Ukrainie zaczyna brakować tlenu - alarmuje BBC. Tlen używany jest do ratowania chorych na Covid-19, ale także osób, które odniosły obrażenia wojenne.



Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) kłopoty z tlenem w Ukrainie powodowane są trudnościami z jego dostawą i produkcją, ale wyczerpują się też jego zasoby. BBC News informuje, że podejmowane są próby ratunkowego dostarczenia tlenu z zagranicy, głównie poprzez terytorium Polski.



"Dostęp do tlenu (w Ukrainie - PAP) jest w krytycznym momencie" - powiedział dyrektor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodał, że w niektórych szpitalach ukraińskich nie ma już tlenu, a w innych jego zasoby są bliskie wyczerpania. "To zagrożenia dla życia tysięcy pacjentów" - zaznaczył.



BBC News informuje, że 1700 pacjentów przebywających w szpitalach ukraińskich wymaga leczenia tlenem przy użyciu tlenu z powodu Covid-19. Czasami jest on potrzebny na innych oddziałach, na przykład na porodówkach.