13:51

Nie żyje co najmniej jedna osoba, a kilka jest rannych. Taki jest efekt porannego ostrzału obwodu Dniepropierowskiego w Ukrainie. Rosyjskie pociski artyleryjskie spadły m.in na Nikopol.

Eksplozje i wybuchy słychać też dziś było w Charkowie. Na miasto na wschodzie Ukrainy spadły rakiety wystrzelone z rosyjskich samolotów.

13:47

Wartość zamrożonych aktywów rosyjskich za granicą to około 300 mld USD, powinny być one wykorzystane do wspierania Ukrainy i należy w tym celu stworzyć odpowiednią bazę prawną - zaapelował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, liczy na przywódczą rolę krajów G7 w tej sprawie.

13:45

Rośnie presja na kanclerza Niemiec Olafa Scholza, by dostarczył Ukrainie pociski manewrujące Taurus. W rozmowie z gazetą "Rheinische Post" politycy Zielonych i chadecji podkreślili potrzebę przekazania tej broni. Dostawa Taurusów "jest już dawno spóźniona" - oceniła deputowana Zielonych Sara Nanni.

Scholz zdecydował na początku października, że na razie nie dostarczy Ukrainie pocisków manewrujących Taurus. Powodem tego jest obawa, że ta precyzyjna broń o zasięgu 500 kilometrów mogłaby trafiać również w cele na terytorium Rosji.

10:39

We wszystkich regionach Ukrainy ogłoszono alert powietrzny. Władze wojskowe spodziewają się ataków rakietowych w związku ze startem rosyjskich bombowców. Ukraińskie kanały donoszą, że pierwsze eksplozje słychać w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy.

10:35

Siły ukraińskie zbombardowały punkt dowodzenia na lotnisku Saki na okupowanym przez Rosję Krymie - poinformował dowódca ukraińskich sił powietrznych Mykoła Ołeszczuk. Wcześniej resort obrony w Moskwie zapewnił, że pociski ukraińskie nad Krymem zostały strącone.

Ołeszczuk opublikował na serwisie Telegram zdjęcie zniszczeń na lotnisku Saki.

Telegram

09:11

Wojska rosyjskie mogą wkrótce nasilić próby zajęcia Kupiańska w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy; dysponują w tym rejonie oddziałami mniej wyniszczonymi niż inne jednostki biorące udział w ofensywie - ocenia w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Analitycy uważają, że takie próby mogą nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Ponadto zwracają uwagę na publikację brytyjskiego dziennika "Telegraph", który powołując się na źródło zbliżone do armii ukraińskiej podał, że Rosjanie mogą rozpocząć "ofensywę lądową" 15 stycznia. Przy czym służby prasowe sił zbrojnych Ukrainy i władze obwodu charkowskiego zastrzegły, że nie widzą zmian w składzie wojsk rosyjskich ani też ich koncentracji w tym regionie.

07:54

Ukraiński sztab koordynacyjny ds. wymiany jeńców ostrzegł, że ludzie podszywający się pod uwolnionych wojskowych obiecują informacje o osobach będących w niewoli i próbują wyłudzić pieniądze od ich bliskich. Oszuści wykorzystują jako pretekst wymianę jeńców, która odbyła się 3 stycznia.

Z niewoli rosyjskiej powróciło ponad 200 obywateli Ukrainy - mężczyzn i kobiet. Kijów przekazał Rosji 248 przetrzymywanych obywateli rosyjskich. Sztab koordynacyjny w Kijowie podkreślił, że prawie wszyscy uwolnieni jeńcy mówią, że będąc w niewoli byli torturowani przez Rosjan.

Wymiana jeńców / UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / PAP/EPA

07:31

Z powodu nasilonych rosyjskich ataków przedszkola w Charkowie mają przenieść działalność do metra.

07:29

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapewnił ukraińskiego prezydenta o gotowości Ankary do organizacji rozmów, mających zapewnić pokój na Ukrainie - napisał na platformie X prezydencki dyrektoriat ds. komunikacji, informując o telefonicznej rozmowie liderów.

07:27

Masowe zakłócenia sygnału GPS, które odnotowuje się nad Finlandią i krajami bałtyckimi od połowy grudnia, pochodzą z systemu umieszczonego w Kaliningradzie - wskazali estońscy eksperci, cytowani przez portal telewizji ERR.

John Wiseman z portalu Gpsjam zwrócił uwagę, że skala zakłóceń jest bezprecedensowa i domyśla się, że przyczyną mogą być celowe próby zagłuszania lub ćwiczenia wojskowe.

07:21

Ministerstwo obrony Rosji oświadczyło, że ukraińskie pociski i drony zostały strącone nad Morzem Czarnym i okupowanym przez Rosję Krymem - podała agencja Reutera, powołując się na komunikat resortu.

W kierunku Krymu poleciały pociski manewrujące, które miały zostać zniszczone.

Następnie rosyjska obrona przeciwlotnicza miała strącić - według Moskwy - pięć dronów ukraińskich nad Morzem Czarnym, w jego zachodniej części.

Armia ukraińska nie wypowiedziała się na temat incydentu.