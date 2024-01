Rosjanie rozpoczęli akcję części mieszkańców Biełgorodu. Miasto znajdujące się blisko granicy z Ukrainą stało się w ostatnich celem działań wojskowych sił Kijowa. Ukraińskie siły specjalne operują również w regionie biełgorodzkim.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Gubernator Wiaczesław Gładkow przekazał, że kilka rodzin opuściło już miasto położone blisko granicy z Ukrainą. Gubernator powiedział, że mieszkańcy zostaną przewiezieni do miast Stary Oskoł i Gubkin, gdzie będą mogli przebywać "tak długo, jak będzie to konieczne". Zaznaczył jednak, że wszystkich nie uda się tam zakwaterować i zwrócił się do władz innych regionów o pomoc.

Władze Biełgorodu opublikowały także kolejne ostrzeżenie o możliwym ataku powietrznym i zaapelowały do mieszkańców o szukanie schronienia.